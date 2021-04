Enrico Papi, rivelato il motivo scottante che lo allontanò dalla tv

Enrico Papi torna su Tv8 con Name That Tune, le rivelazioni inaspettate prima del debutto sbalordiscono i fan

Dopo la conduzione straordinaria della finale di Italia’s Got Talent, Enrico Papi torna in prima serata su Tv8 con Name That Tune – Indovina la canzone. Inizia così la seconda edizione del game show, che lo scorso anno riscosse molto successo. Un feeling storico quello con la musica, che di nuovo lo unisce alla televisione. Tema che ha trattato nell’intervista per Il resto del Carlino in occasione del debutto in trasmissione, dove ha rilasciato scottanti rivelazioni.

LEGGI ANCHE –> Il debutto da conduttore di Tommaso Zorzi, la scommessa del suo “Punto Z”

Enrico Papi, le motivazioni che lo allontanarono dalla tv

LEGGI ANCHE –> Amadeus, il colpo a Mediaset: un risultato pazzesco

Stasera andrà in onda la prima puntata del game show condotto da Enrico Papi su Tv8, Name That Tune – Indovina la canzone. Seguito anche nell’apprezzata conduzione del divertente programma Guess My Age – Indovina l’età, il presentatore è ormai volto fisso del canale televisivo.

In occasione del debutto del gioco musicale con protagonisti personaggi noti dello spettacolo, che in quest’edizione prevede alcune novità, ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino, dove ha parlato del rapporto con la musica. Enrico Papi ha così definito il suo particolare destino nella televisione, da Sarabanda fino ad oggi: “la musica è il fil rouge della mia vita“, celebrandone così la meravigliosa presenza nella sua vita, fin dalla più tenera età.

Un altro argomento trattato dal conduttore è stata la sua temporanea assenza dalla televisione, per il quale ha fornito una spiegazione del tutto inaspettata. Non sarebbe infatti stata una sua scelta quella di allontanarsi dalle telecamere, bensì una decisione indotta. La sua dichiarazione non lascia spazio a fraintendimenti: “Non è vero che ho voluto lasciare la tv, mi hanno messo in questa condizione. Ho subito atti di nonnismo. Quando capita, o soccombi o ti allontani“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un periodo difficile che fortunatamente ha visto la fine. Si delinea il fortunato presente all’insegna della rivalsa di un professionista, destinato a lasciare di nuovo il segno.