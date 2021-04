Ezio Greggio e l’annuncio sui social: ” Lo faccio solo per voi” – FOTO

Ezio Greggio è pronto a lanciarsi in una nuova avventura, lo annuncia su Instagram. Ecco quali novità rivela ai suoi follower curiosi

Lo conosciamo tutti per il suo modo di fare, con la sua simpatia e ironia ha conquistato il pubblico italiano che nel corso degli anni ha riservato per lui tanta fiducia. Striscia la notizia è la sua seconda casa e Enzo Iacchetti è suo fratello. Stiamo parlando di Ezio Greggio che all’età di sessantasette anni continua a mettersi in gioco e a lasciarsi andare a nuove esperienze. Così oggi festeggia il suo compleanno, regalando ai fan tante novità.

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, grave violazione del regolamento in diretta tv – FOTO

Ezio Greggio: di quali novità parla?

LEGGI ANCHE>>>Le Iene, truffa alla mamma di Valeria Marini. Emergono scottanti novità in merito

Oggi 7 aprile Ezio Greggio compirà sessantasette anni ed è pronto a festeggiare con tante novità in arrivo per lui e il pubblico italiano. Non sappiamo con esattezza cosa succederà, ci sono ancora pochi dettagli ma il conduttore su Instagram ha da poco pubblicato una foto in cui annuncia: “ Per voi mi faccio in 7… Provate a indovinare: dove? come? quando? Presto! Presta!”. Nello scatto appaiono effettivamente sette lui in pose diverse, questa immagine ha scaturito tanta curiosità tra i fan che non hanno perso occasione di lasciare un messaggio o fare qualche domanda: ” Spettacolo, cinema, tv?” arriva il primo commento, ” Settelodico non ci credi” ironizza un utente; “Siamo curiosi” rivela un fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

Anche se non conosciamo a quale progetto si stia riferendo Ezio Greggio, sappiamo però che sarò sicuramente un successo visto il suo talento e la capacità che ha di attirare l’attenzione del pubblico e conquistarlo con le sue performance. C’è chi si chiede se lavorerà da solo o in compagnia come è suo solito e soprattutto Enzo Iacchetti lo accompagnerà ancora una volta?