Fabio Fazio, il colpo che non ti aspetti. Super ospite, spiazza tutti

Fabio Fazio e i colpi che spiazzano tutti. Il conduttore Rai riesce a piazzare un altro super ospite nella sua trasmissione. Parliamo ovviamente di Che tempo che fa, la sua storica trasmissione della domenica sera con Luciana Littizzetto.

Ora che è tornata su Rai 3 ha mostrato ancora una volta tutte le sue potenzialità. Una stagione fortuna per il presentatore sia sotto il punto di vista degli ascolti che per la qualità degli ospiti. Nomi di un certo calibro e di respiro internazionale. Averli in Italia non è facile e Fazio si prepara a confezionare una doppietta fenomenale. Dopo l’intervista esclusiva all’ex Presidente americano Barack Obama, il programma di Rai 3 è pronto ad accogliere un vero campione.

Uno studio quello di Che tempo che fa che è cresciuto proprio nel segno dell’internazionalità. Tra gli ospiti di grande calibro che ha accolto ci sono Bill Gates, Susan Sarandon, Ron Howard, Glenn Close e George Clooney e domenica ci sarà l’arrivo di un vero fuoriclasse.

Fabio Fazio, a Che Tempo che fa un’icona del calcio

Tutti pronti ad inchinarsi domenica davanti a Pelé, uni dei calciatori più forti della nostra storia. Un vero mito per gli appassionati di calcio che Fabio Fazio è riuscito a portare a Che Tempo che fa. Molto probabilmente, come è già accaduto per Obama, anche l’ex calciatore sarà collegato a distanza con Fabio Fazio.

Per tutti Pelè è una vera icona dello sport. Una leggenda che da poco ha compiuto 80 anni e che nel nostro Paese è stato festeggiato con alcuni documentari a lui dedicati.

“A domenica! @Pele a @chetempochefa h.20:00 @RaiTre Che immagini meravigliose!”. Con queste parole Fabio Fazio ha annunciato su Twitter la presenza del campione nel suo programma che di puntata in puntata risulta essere sempre più apprezzato.

Una freschezza nuova e ritrovata anche con una presenza sempre maggiore di Luciana Littizzetto che sta avendo sempre più spazio. Sia quando la comica ha dovuto sostituire Fazio che si è sottoposto ad un’operazione ma anche nelle settimane successive che l’hanno vista sempre di più al centro della programmazione.