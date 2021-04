Federica Pacela riscalda la primavera con un bikini da sogno. Che curve – FOTO

Federica Pacela continua a far sognare i suoi fan anche in mezzo al mare di Tenerife dove vive da ormai diverso tempo mostrando ai fan foto meravigliose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Il lungo letargo al caldo delle Canarie non sembra cessare per la bella 35enne di Biella. Si è trasferita definitivamente là dove alterna giorni in relax e lavoro come personal trainer. “Didi” come chiamano gli amici Federica Pacela, è stata impegnata mesi fa in una relazione con Yuri Rambaldi, famoso spogliarellista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Al momento invece è insieme con il modello cosentino Alessio Lo Passo, ex tronista classe 1983 rimasto in carcere 4 mesi nel 2017 dopo la condanna in via definitiva per estorsione nei confronti di un chirurgo estetico.

Federica è un tripudio di seduzione per i fan

Fede non smette di mandare messaggi bollenti ai suoi follower che continuano a crescere quotidianamente su Instagram, al momento sono 836mila. Forse non tutti sanno che lei ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come hair stylist ma poi ha deciso di dirottare la sua vita verso il mondo dello showbiz partecipando come concorrente al programma irriverente “Ex on the beach”, andato in onda su MTV e condotto da Elettra Lamborghini.

Gli scatti che nel frattempo lei posta sui social direttamente da Tenerife sono un tripudio di perfezione. Sempre in costume non smette di ammaliare e sedurre con le sue forme prorompenti coperte da micro costumi colorati che la valorizzano alla massima potenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Una gioia per i suoi fan, Federica presto sarà nuovamente in tv grazie al reality “Affinity” registrato in Puglia sotto la guida dalla coppia formata dal chirurgo delle star Giacomo Urtis e Manila Gorio.