Federica Pellegrini è sublime. Outfit in palestra risalta le forme – FOTO

Federica Pellegrini si prepara alla sua quinta volta alle Olimpiadi. La Divina, come tutti la chiamano, ha fatto centro ancora una volta. Ha vinto il titolo italiano nei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione e così si è aggiudicata anche la qualificazione per Tokyo.

Lacrime, tante lacrime, per la campionessa azzurra che con 1’56”69 conquista l’accesso ai Giochi dimostrando a tutti quanto sia forte. Questa volta sono lacrime di felicità e soddisfazione dopo un periodo non facile. La paura di non farcela per via del Covid era palpabile ma anche questa volta lei si è superata.

E così dopo il grande traguardo per la Pellegrini solo una settimana di relax e svago per poi riprendere a capofitto gli allenamenti e prepararsi per le Olimpiadi. Lo ha raccontato anche il suo coach, Matteo Giunta che si occupa di guidarla e sostenerla in questa ennesima missione.

Per lei i 200 stile libero a Tokyo saranno speciali. Per Federica il record di essere la prima donna da cinque finali consecutive nella stessa specialità ma la sfida sarà del tutto diversa rispetto agli altri anni. L’età avanza e lo stop per via della pandemia non ha giovato, ma per la Divina il successo sarebbe arrivare in finale.

Federica Pellegrini, momento shooting prima degli allenamenti

E prima di ricominciare con gli allenamenti serratissimi per Federica Pellegrini c’è tempo di uno shooting che non si allontana molto dal suo campo. È la testimonial di un brand di abbigliamento sportivo e su Instagram ci concede qualche scatto in anteprima tramite le Stories.

Prima una foto sul pc mentre è pronta per la lavorazione, poi qualche scatto rubato dal backstage. La Divina stupisce con il suo fisico perfetto da campionessa. Diverse forme e tutte allo stesso modo idilliache. Prima in versione palestra con leggings attillatissimo, pancia di fuori e magliettina annodata. Si mantiene alla sbarra, tira su le braccia, guarda in basso e la sua frangetta le copre leggermente gli occhi.

Non manca poi la foto in costume. Nero e intero ovviamente: in mostra tutte le sue forme da nuotatrice di successo, tra muscoli ben scolpiti e un profilo sgambato che fa sognare. Federica brava, bella e a tratti anche sexy.