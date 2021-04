Giorgia Rossi, la sua Pasqua è un tripudio di sensualità: quanta passione in rosso – FOTO

La giornalista Giorgia Rossi festeggia la Pasqua in abito rosso fiammante ma nello scatto lo stacco di coscia è davvero generoso ed i fan apprezzano

Ormai è un volto noto e apprezzato di “Pressing Italia”. La classe 1987 Giorgia Rossi però è stata prima anche una figura presente di diversi programmi sportivi sui canali Mediaset, come Tiki Taka, Sport Mediaset Speciale Serie A.

Il paragone con Diletta Leotta a volte è inevitabile, sono due angeli biondi alla guida di format prettamente maschili e spesso le critiche ed i commenti sono all’ordine del giorno, ma la sua professionalità la vince sempre e fa capolino ogni volta sopra i pregiudizi delle persone dimostrando quanto grande è la sua bravura. Da quattro anni è fidanzata con il collega giornalista Alessio Conti, prima di lui c’è stata una relazione con il bomber bosniaco Miralem Pjanic.

Giorgia Rossi, in rosso per Pasqua è un incanto di natura

Proprio perché alla guida di programmi sportivi Giorgia non può che sfoderare la sua femminilità in diretta indossando outfit che ne esaltano la sua corporatura esile e slanciata, un modo per far capire chi comanda nel caso ci fossero delle incertezze.

Nell’ultimo scatto postato per Pasqua la vediamo infatti seduta sulla sedia dello studio di “Pressing Italia”, indossa uno chemisier rosso papavero chiuso in vita da una cinta, ma le gambe accavallate fanno capolino dallo spacco vertiginoso dell’abito di viscosa leggero.

Troppo sensuale per fare gli auguri ai suoi fan che la seguono sempre con grande ammirazione e che la premiano con quasi 20mila like, qualcuno azzarda a buona ragione anche un: “Bellissima!!!! La più bella della televisione italiana!!!!🔥👋🏻👍🏻”.