Giulia De Lellis stupisce: outfit da sogno e annuncio inaspettato – FOTO

Giulia De Lellis ha condiviso emozionata una novità in arrivo. Nello scatto sfoggia un look romantico che valorizza il suo fisico mozzafiato.

“Mancano poche ora all’inizio di un progetto speciale”, con queste parole Giulia De Lellis ha lasciato i fan con il fiato sospeso. La didascalia è apparsa sotto l’ultimo post condivo dalla nota influencer su Instagram.

Nello scatto la De Lellis sfoggia un look romantico che mette in risalto il suo fisico mozzafiato. Camicia a maniche a sbuffo, stivali e short in pelle. Subito è boom di like e commenti da parte dei follower. 5 mila gli utenti che seguono Giulia su Instagram

Intanto nelle storie di Instagram si mostra intenta a spostarsi per un progetto misterioso. In macchina Giulia ha comunicato ai fan di non sentirsi molto bene. Sottoposta al tampone, risultato negativo, ha deciso di partire. Si tratta di una trasferta di qualche giorno.

Giulia De Lellis sbarca sul grande schermo: il suo film è un successo

In questi giorni la nota influencer è al centro dell’attenzione per l’uscita del suo primo film. “Genitori vs Influencer”, il titolo della pellicola che sta riscuotendo molto successo. Sbarca su Sky, l’ex Uomini e donne ha conquistato il pubblico con questa nuova uscita. Sono molti i colleghi che hanno speso parole di apprezzamento.

Al fianco della De Lellis, Fabio Volo. La storia racconta di un padre rimasto vedovo. Professore di filosofia deve fare i conti con l’esuberante figlia adolescente.

Quest’ultima, interpretata da Ginevra Francesconi, desidera diventare influencer. Sua musa ispiratrice Eleonora, interpretata proprio da Giulia De Lellis.

Un grande traguardo per la carriera della De Lellis che segna un periodo di grande gioia. Inoltre anche nella sfera sentimentale ha ritrovato la serenità al fianco del compagno Carlo Beretta.