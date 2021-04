Nuove Instagram stories per Giulia Salemi che ci ha mostrato un nuovo arrivato della sua collezione beachwear estivi. Pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia Salemi dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip ha enormemente aumentato la sua popolarità, frutto di un carattere spigliato e soprattutto grazie alla storia d’amore nata proprio tra le mura del reality insieme a Pierpaolo Pretelli. Entrata intenzionata a non farsi coinvolgere da nessun partecipante in gara, alla fine l’amore ha trionfato per i due che sono più uniti che mai e sui social appaiono sempre più come una coppia affiatata. I due ora stanno anche progettando di andare a vivere insieme dopo la pandemia, un modo per viversi e crescere come fidanzati e famiglia.

Giulia Salemi, la foto in body è un incanto. I fan gioiscono

Giulia Salemi da pochissimo ha lanciato la sua linea di costumi da bagno “SMMR by Giulia Salemi” e con grande frequenza mostra sempre più spesso le nuove creazioni tramite il suo profilo Instagram seguito da 1.5 milioni di follower.

Nelle scorse ore abbiamo visto la presentazione di Kim, il nuovo body della linea che proprio Giulia ha indossato per noi insieme a Pierpaolo per mostrarcelo in tutto il suo splendore. Nelle Instagram stories li vediamo sorridere mentre la giovane annuncia ingenuamente di aver già girato il video “8mila volte” ma di non essere soddisfatta del risultato, optando così per la condivisione di una foto statica. Pierpaolo da dietro invece se la ride mentre spiega di essere il “suo Cicerone” da diverse ore ma con scarsi risultati in termini di reso effettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

In questi giorni però è scoppiata anche un’accesa polemica proprio sulla linea di costumi che molti fan avrebbero notato essere uguali a quelli della collezione mare di Eleonora Rocchini lanciata lo scorso 8 marzo. Giulia non ha ancora commentato a riguardo, attendiamo sue indicazioni sulla faccenda e maggiori delucidazioni sui capi in vendita.