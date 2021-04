Ilary Blasi, tenuta casual per il dietro le quinte di un nuovo progetto. Magnifica – FOTO

Nuovi progetti in vista per Ilary Blasi che non si sta dedicando solo all’Isola, continua a registrare come ben vediamo nelle ultime stories condivise

La vediamo ormai da diverse settimane al timone de L’Isola dei Famosi dove sta sfoderando oltre ogni pronostico ironica, serenità e professionalità. Ilary Blasi affronta anche questa sfida con uno spirito misto tra cinismo e schiettezza che sono il suo tratto distintivo tipico di una romana doc. Nessuna maschera, niente filtri o finzione, di lei sta emergendo solo la sua autentica vena caratteriale che pare piacere molto al pubblico a casa.

Non vediamo però Ilary impegnata solo nel reality di Canale Cinque in questi giorni, ma anche nella fiction evento “Speravo de morì prima”, la serie su Totti in onda su Sky Atlantic e NOW dove lei è impersonata da Greta Scarano. La bravissima conduttrice però non si ferma mai, come vediamo nelle sue ultime Instagram stories è impegnata in un nuovo progetto top secret.

Ilary Blasi mostra un backstage affollato: che succede?

Non ci è dato sapere di che progetto si tratti ma dalle stories di Ilary sembra una registrazione impegnativa quella realizzata ieri in un bell’appartamento della capitale. Vediamo lei seduta ad un tavolo mentre legge un copione, attorniata da decine di operatori pronti a seguirla e guidarla nella realizzazione del montaggio e delle scene.

Indossa un top smanicato bianco fluido, jeans a vita alta e un paio di sandali cognac a punta squadrata che tanto stanno impazzando in questo modo. Si filma allo specchio taggando le sue donne di fiducia, Laura Bareghi, make-up artist e parrucchiera, e Silvia Giacò, costumista.

Balla leggermente sulle note di “Zitti e Buoni” dei Maneskin, un modo per scaricare la tensione e divertirsi nel dietro le quinte. Chissà se ci farà sapere qualcosa di più nei prossimi giorni.