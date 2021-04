L’ Isola dei famosi. Quanto guadagna l’inviato Massimiliano Rosolino?

L’ Isola dei famosi. Il reality in onda su Canale 5 con due appuntamenti settimanali ha costi da capogiro, considerando anche i cachet dei protagonisti. Scopriamo quello di Massimiliano Rosolino

L’ Isola dei Famosi è uno degli show di punta del palinsesto Mediaset. E’ seguito da milioni di persone durante ogni appuntamento, tanto da decidere di raddoppiare le puntate trasmesse ogni settimana. Due sono infatti gli episodi serali condotti dalla talentuosa e simpatica Ilary Blasi, ogni lunedì e giovedì.

Sono in programma 85 giorni di competizione, per un totale di 20 puntate in prima serata che si concluderanno il prossimo 7 giugno.

E’ una trasmissione che ha costi elevatissimi, considerando il numero di tecnici presenti sia in Italia, sia nelle spiagge dell’Honduras dove si sta svolgendo la gara; aggiungiamo inoltre il cachet dei celebri naufraghi (al momento, nell’attuale edizione, tra eliminati e nuove leve, ne sono apparsi 21), conduttrice, opinionisti e inviato. Ci vogliamo soffermare proprio su quest’ultimo, Massimiliano Rosolino. A quanto ammonta il suo cachet per partecipare al popolare reality di sopravvivenza?

L’Isola dei famosi. Qual è il cachet di Massimiliano Rosolino?

Massimiliano Rosolino, prima di essere noto per il suo ruolo d’inviato del programma L’Isola dei famosi, è celebre in quanto è uno degli atleti di maggior prestigio del nostro paese. Fiore all’occhiello del nuoto nazionale, è campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka.

E’ diventato anche un apprezzato personaggio televisivo. Ha partecipato alla terza edizione di Ballando con le stelle dove ha consciuto la maestra di ballo Natalia Titova, divenuta poi sua compagna e madre delle sue due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney. E’ stato vincitore del reality Pechino Express in coppia con il judoka Marco Maddaloni.

Quanto guadagna oggi per essere inviato nelle spiagge dell’Honduras? Non è stata rivelata una cifra certa ma sono trapelate delle indiscrezioni. A quanto pare il suo cachet ammonterebbe a 30mila euro a puntata, il secondo più alto subito dopo la presentatrice Ilary Blasi, che ne guadagnerebbe 50mila.

Non male nemmeno i compensi dei naufraghi. Elisa Isoardi, giudicata la concorrente più famosa, intascherebbe circa 15mila euro a settimana. Segue l’ex hostess Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti, con un cachet di 12mila euro; quest’ultimi, però, non sono più in gara.