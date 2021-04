Katia Pedrotti dolorante sui social, la bella influencer non riesce a parlare. Sta male – FOTO

Sempre attiva e dinamica Katia Pedrotti si è mostrata nelle Instagram stories con una guancia gonfia a causa di un dente dolorante

Katia Pedrotti è ancora nell’immaginario di molto la bella biondina che uscì nel 2004 dalla Casa del Grande Fratello assieme al suo Ascanio Pacelli che le ha regalato le due gioie più grandi, Matilda nata nel 2007 e Tancredi nel 2013. La sua partecipazione al reality ne ha condizionato molto la visibilità in questi anni, tanto che è ancora un volto molto noto del piccolo schermo dove viene spesso chiamata come opinionista.

Al momento invece per lei esiste un’assidua collaborazione con diversi brand come Fitvia, Bellavia, Materassi Emma, Oceansapart, Acqua&Sapone e Superdoze per cui lei lancia quasi quotidianamente sponsorizzate piene di contenuti interessanti. Con il suo sorriso riesce in modo spigliato a coinvolgere lo spettatore e proporre il prodotto in maniera accattivante senza mai stancare ed essere stucchevole.

Katia Pedrotti con il mal di denti, “Che male!”

Nelle sponsorizzate che ha raccontato ieri Katia nelle sue Instagram stories ha cercato in tutti i modi di truccarsi e pettinarsi in modo che non risaltasse il gonfiore della guancia destra dove ha un dente che le fa molto male.

La vediamo ridere e scherzare per moltissime stories in cui ci presenta i prodotti in promozione e per cui vige una scontistica a lei riservata, ma alla fine crolla anche lei e si mostra dolorante con gli occhi stanchi.

Le scappa un “sempre peggio” mentre rotea gli occhi incapace di risolvere la situazione. Speriamo che il problema di risolva nel più breve tempo possibile in modo che Katia possa mostrarsi ancora al massimo delle sue energie.