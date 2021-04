La Vita in Diretta, le parole dell’avvocato della famiglia Pipitone

Si torna a parlare di Olesya Rostova a La Vita in Diretta, il programma d’intrattenimento del pomeriggio di Rai 1 condotto dal giornalista Alberto Matano.

Rimangono accesi i riflettori sulla scomparsa di Denise Pipitone e sull’appello di Olesya Rostova, una ragazza russa di 20 anni che cerca disperatamente la sua mamma e che la settimana scorsa è stata ospite del programma televisivo “Lasciali parlare”.

Durante la puntata del 7 aprile a “La vita in diretta” l’inviata da Mazzara del Vallo in provincia di Trapani fa il punto della situazione.

Denise Pipitone è Olesya Rostova? Le ipotesi a “La vita in diretta”

Ci sono notizie molto contrastanti dice Alberto Matano. C’è un embargo fino alle 18.45 ma già i principali quotidiani italiani hanno già dato delle anticipazioni. La famiglia già sa qualcosa dato che l’esame del sangue è stato consegnato all’avvocato Frazzitta

“Ieri Frazzitta – dice la corrispondente del programma da Mazzara del Vallo – ha partecipato alla trasmissione e lui ha le informazioni che ha comunicato sia a Piera Maggio che a Pietro Pulizzi. Rispetto alle indiscrezioni l’avvocato Frazzitta ha smentito tutte le notizie che si sono diffuse sul web“.

Una lunga complessa trattativa con la tv russa e un embargo di più di 24 ore, il legale Giacomo Frazzitta prima di partecipare alla registrazione però ha posto una condizione ben precisa: “Da questo momento noi passiamo tutto alla Procura“.

Intanto si sa già che durante la registrazione oltre all’avvocato della famiglia Pipitone c’erano anche dei giornalisti italiani. Quasi un’ora di servizi, ricostruzioni e confronti con altri presunti parenti di Olesya e poi i video in cui si racconta dell’eco mediatica in Italia per la presunta somiglianza tra la giovane russa e la mamma di Denise.

Bisognerà dunque attendere ancora per avere delle informazioni più precise. Alle 18.45 infatti andrà in onda il programma russo e potremo sapere se il gruppo sanguigno coincide o meno.