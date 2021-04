“Le Iene”, Noemi rivela: bullizzata prima e dopo il dimagrimento

Noemi ha svelato alcune problematiche vissute per via del suo peso. Ai microfoni de “Le Iene” ha confessato di essere stata vittima di bullismo.

Noemi ritorna ai microfoni de “Le Iene”. La cantante, già ospite nel 2016, è stata intervistata raccontando il suo vissuto. Veronica, in arte Noemi, in particolare ha ripercorso il suo rapporto con il peso. Di recente la cantante è dimagrita moltissimo. Un risultato raggiunto grazie a un cambio di stile di vita. Il metodo tabata, il percorso seguito dalla cantante. Si tratta di allenamenti brevi ad alta intensità che permettono di accelerare il metabolismo.

“Ci ho messo tanta testa”, il suo commento. Arrivata a 57 kg, la cantante racconta come si sta mantenendo in forma grazie all’attività fisica. In un anno e mezzo sono 20 i kg che ha perso. La rossa di XFactor a sfruttato il periodo di lockdown per rimettersi in forma.

Noemi vittima di bullismo per il suo peso

Noemi, durante l’intervista. ha poi rivelato di essere stata vittima di bullismo proprio per il suo peso. Gli attacchi hanno coinvolto la cantante sia prima della perdita di peso che dopo. “La mia paura che questa maleducazione dei social arrivi nella vita vera”, commenta Veronica.

Poi felice ha parlato della sua storia d’amore. Un amore consacrato con le nozze nel 2018 in chiesa. La cantante è molto religiosa. Durante il rito religioso è stato Morgan a suonare il piano. Inoltre ha trattato il tema della parità di genere affermando che essere donna nel mondo nella musica può essere difficoltoso.

La cantante che ha spopolato al Festival di Sanremo, con il brano “Glicine”, divertita conclude l’intervista cantando. Inoltre si è cimentata nelle imitazioni delle colleghe. Da Emma alla Pausini.