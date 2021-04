“LOL: chi ride è fuori”, pesante attacco. La reazione del cast

Il format “LOL: chi ride è fuori” è al centro della critica. Tra i commenti negativi emerge quello del critico televisivo e giornalista Aldo Grasso.

Lo show “LOL: chi ride è fuori” è finito nel mirino della critica. In onda su Amazon Prime, il programma è stato attaccato in particolare dal critico televisivo e giornalista Aldo Grasso. Sul Corriere della Sera ha esposto il suo punto di vista tagliente sul format.

Nonostante il grande successo e gli apprezzamenti da parte del pubblico, Grasso non trova divertente il programma. Prodotto da Endemol Shine, è costituito da sei episodi articolati in una sfida tra dieci comici. Quest’ultimi devono rimanere seri per sei ore e tentare di far ridere i colleghi avversai.

“Non ho riso nemmeno una volta”, le parole del critico.

Grasso e le critiche a “LOL non fa ridere”: la risposta di Fedez e Matano

Grasso prosegue poi affermando che l’unico comico da lui apprezzato, Luca Ravenna, ha lasciato la scena quasi subito. Le critiche riguardano anche i conduttori Fedez e Maionchi accusati per le loro risate eccessive. Il giornalista afferma poi di non conoscere la maggior parte dei comici in gara.” Il clima generale era quello della stupideria”, il commento del critico. Poi evidenzia le sue preoccupazioni per il successo del format, soprattutto tra i giovani. Le sue parole generano reazioni nel cast del programma.

Non manca il commento di Fedez che sui social sdrammatizza l’attacco postando su Twitter una clip in cui entra in scena accompagnato dal testo “Il Twitter che legge la recensione di Aldo Grasso su LOL”.

Poi Frank Matano, tra i finalisti, ironizza affermando: “Cambierei il regolamento della prossima edizione di #LOLitalia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince.”

Le critiche del giornalista scatenano anche disappunto nel pubblico. Molti spettatori si scagliano contro Grasso. Tuttavia alcuni sono invece d’accordo con le sue posizioni.