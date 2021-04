Maneskin, spunta un flirt tra Damiano e una naufraga dell’Isola: chi è

Damiano dei Maneskin nonostante la sua giovane età è molto gettonato e su Novella 2000 spunta un gossip con Drusilla Gucci, i dettagli

Novella 2000 ha appena lanciato una bomba che non fa altro che incuriosire i fan dell’Isola dei famosi e dei Maneskin. Secondo l’indiscrezione sembrerebbe che tra Damiano David e Drusilla Gucci, una dei naufraghi del reality, ci sia stato un flirt. La ragazza che attualmente si trova nelle Honduras ha ventisette anni ed è la pronipote di Guccio Gucci. La giovane ai provini si sarebbe presentata da single, ma capiamo cosa c’è stato tra il cantante e la concorrente.

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, grave violazione del regolamento in diretta tv – FOTO

Damiano e Drusilla: cosa nasconde il leader dei Maneskin?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

LEGGI ANCHE>>>Andrea Cerioli esplode dopo la nomination, lite accesa nel fuori onda

Da quanto si legge sulla rivista Novella 2000, Damiano e Drusilla avrebbero in comune la passione per il dark. Infatti la concorrente dell’Isola dei famosi più volte ha rivelato questa cosa ai suoi compagni tanto da affermare di collezionare i teschi. Inoltre si è già accordata con il cromatologo Ubaldo Lanzo di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary. Per il momento non abbiamo altre notizie al riguardo, ma sappiamo che la Gucci ha avuto diverse relazioni in passato e una di queste potrebbe essere stata proprio quella con il cantante dei Maneskin. Anche il leader del gruppo ha rivelato più volte di avere avuto varie storie e dopo la vittoria di Sanremo 2021 il gossip aveva fatto il nome di Giorgia Soleri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

Non ci sarebbe quindi da meravigliarsi se la voce venisse confermata. Attualmente però tutto tace e Damiano non ha nessuna intenzione di prendere in mano la situazione, visti già i gossip che ruotano attorno a lui. Allora bisognerà attendere il parere della concorrente.