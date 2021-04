Martina Crocchia è la super campionessa de L’Eredità. Ha svelato cosa vorrebbe fare quando sarà eliminata dal quiz: ecco le sue parole

Martina Crocchia è la nuova super campionessa de L’Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Insegnante di pole dance, ha collezionato ben 20 presenze nel preserale della rete ammiraglia Rai e un bottino da record. È riuscita a portare a casa ben 158 mila euro.

Molti ormai la riconoscono per strada e la seguono sui social. Lei non nega che il successo le fa piacere. L’esperienza in tv l’ha fatta maturare e ha amesso che rimanere nel mondo della tv e dello spettacolo non le dispiacerebbe. La bella Martina vorrebbe seguire le orme di Massimo Cannoletta? Il campione pugliese è ora, infatti, ospite fisso nel salotto pomeridiano di Serena Bortone e la campionessa in carica de L’Eredità ha ammesso di ammirarlo molto.

Martina non è una divulgatrice scientifica ma il suo bagaglio culturale è molto ampio e lo ha dimostrato di sera in sera. Lei stessa ha confessato che non avrebbe mai immaginato di rimanere così a lungo al timone del gioco.

Martina Crocchia in un reality? La risposta non lascia dubbi

Cosa ne sarà di Martina Crocchia dunque quando l’esperienza nel game di Rai 1 finirà? Prima o poi si arriverà a questo punto e lei dovrà prendere una decisione. Rimanere in tv partecipando ad un reality show?

La sua risposta, in una recente intervista, è stata piuttosto chiara. Non ne ha nessuna intenzione perché non ama questo tipo di progetti nei quali si incontrano personalità diverse. Piuttosto le piacerebbe partecipare a qualche programma del pomeriggio o della sera, magari una proposta che è seguita anche dai giovani. Lei ha una spiccata propensione verso di loro e questo potrebbe essere una buona sfera sulla quale fare leva per un suo possibile futuro in televisione.

Ha le idee chiare Martina che dice di amare le trasmissioni televisive dedicate alla cultura, mentre i documentari scientifici non fanno al caso suo. Le piacciono molto anche le serie tv, in particolare i legal drama.

Cosa ne sarà dunque della campionessa de L’Eredità? Forse un futuro in tv ma non di certo nei reality show. Ma ancora è presto per fare progetti, per ora le tocca continuare a mostrare tutta la sua bravura nel quiz di Insinna.