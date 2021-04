Un uomo di 55 anni ha perso la vita nella serata di ieri precipitando dal quarto piano di un palazzo di Milano mentre faceva le pulizie.

Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita precipitando dal quarto piano di un palazzo. Secondo le prime informazioni, la vittima sembra stesse facendo delle pulizie in un appartamento quando improvvisamente è caduto nel vuoto. Sul posto, avvertiti da una residente che avrebbe visto l’uomo precipitare, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 55enne in ospedale, dove purtroppo poco dopo è morto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia.

Un uomo di 55 anni, di origini filippine, è deceduto nella serata di ieri, martedì 6 aprile, a Milano. L’uomo, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione di Repubblica, si trovava al quarto piano di un palazzo in viale Monza, quando improvvisamente è precipitato nel vuoto finendo sull’asfalto. Una donna, residente nello stesso stabile, notando un ombra cadere dall’alto, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato d’urgenza il 55enne presso l’ospedale San Raffaele, dove è arrivato in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i disperati tentativi del personale medico del nosocomio milanese: l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Oltre ai soccorsi, presso l’edificio sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia che hanno avviato gli accertamenti e le indagini sul caso.

Dai primi riscontri, riferisce Repubblica, l’ipotesi più accreditata pare quella di un tragico incidente mentre l’uomo svolgeva le pulizie in un appartamento. A confermare che la vittima fosse nell’abitazione per dei lavori di pulizia è stato lo stesso proprietario della casa da dove l’uomo è caduto nel vuoto.