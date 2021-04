Terribile incidente sulla provinciale: morto un uomo di 57 anni

Un operaio forestale di 57 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente sulla strada provinciale 17 tra Ottana e Sarule, in provincia di Nuoro.

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 17 nel tratto compreso tra Ottana e Sarule, in provincia di Nuoro. Secondo quanto ricostruito, due auto che provenivano da lati opposti, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all’altezza del bivio per Olzai. Nell’impatto, un uomo di 57 anni ha perso la vita sul colpo. Il conducente dell’altra auto è rimasto illeso, ma trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 6 aprile, in un drammatico incidente avvenuto sulla strada provinciale 17 tra Ottana e Sarule, comuni entrambi in provincia di Nuoro. La vittima è Salvatore Corbu, operaio forestale 57enne di Olzai. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione locale de La Nuova Sardegna, due vetture provenienti da lati opposti si sarebbero scontrate, per cause ancora in fase di verifica, all’altezza del bivio per Olzai. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 57enne, deceduto sul colpo.

In pochi minuti, sul luogo del grave scontro sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo l’uomo e lo hanno affidato all’equipe medica che non ha potuto far altro che costatarne il decesso. L’uomo alla guida dell’altra vettura coinvolta, scrive La Nuova Sardegna, è rimasto illeso, ma trasportato presso ospedale San Francesco di Nuoro per i controlli del caso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Ottana che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

La notizia del decesso dell’operaio forestale ha gettato nello sconforto la comunità di Olzai strettasi alla famiglia del 57enne che lascia la moglie e tre figli.