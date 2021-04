Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso attacca in diretta la tv russa

Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso, che segue da settimane la vicenda di Denise Pipitone, ha sferrato un attacco durissimo alla tv russa

Da settimane, la redazione di Pomeriggio Cinque sta seguendo assiduamente e con puntualità il caso di Denise Pipitone. Barbara D’Urso, nella prima parte della puntata, dedica ampio spazio alla vicenda di Olesya Rostova, la giovane che potrebbe essere proprio la bambina scomparsa 17 anni fa. Nonostante le indiscrezioni sostengano che l’esito del DNA sia negativo, la conduttrice ha ribadito più volte, sostenuta dall’inviato in Russia, che ancora non si hanno notizie da fonti certe.

La D’Urso, che ha invitato numerosi esperti ad intervenire sulla vicenda, anche per cercare di individuare eventuali somiglianze fra Denise e Olesya, si è tuttavia lasciata andare a delle critiche piuttosto pungenti nei confronti della tv russa. Secondo la conduttrice, infatti, la spettacolarizzazione che sta subendo questo caso mediatico rasenta l’indecenza: “Anche noi facciamo televisione, ma qui si sta parlando di altro“.

Barbara D’Urso, attacco in diretta alla tv russa: accuse pesanti

Barbara D’Urso, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha sottolineato la non attendibilità delle notizie che stanno circolando nelle ultime ore in merito al caso di Denise Pipitone. Nonostante, tramite i social, sia trapelata l’indiscrezione secondo cui il DNA avrebbe dato un esito negativo, nessuna conferma proverrebbe in realtà da fonti ufficiali. Al momento, come ribadito dalla conduttrice, occorre aspettare.

Nel frattempo, la presentatrice ha sferrato un feroce attacco nei confronti della tv russa, che starebbe sfruttando questo caso mediatico per trarne maggior visibilità. Adirata, la D’Urso ha espresso le proprie considerazioni nel bel mezzo della diretta: “Il presentatore ha chiesto ad Olesya se andrebbe a vivere in Sicilia. Ma come si fa a fare una domanda così?“. Barbara, senza parole, ha proseguito il duro sfogo prendendosela direttamente con il programma russo: “Come puoi giocare con i sentimenti in questo modo?“.

E’ chiaro che la vicenda di Denise stia molto a cuore alla conduttrice, che ne ha seguito gli sviluppi fin dall’inizio. Barbara, appellandosi al buonsenso, ha chiesto pietà e rispetto verso Piera Maggio, mamma di Denise.