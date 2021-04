Rimedi per accelerare il ciclo: cosa usare per stimolarne l’arrivo!

Ecco tutti i rimedi naturali più efficavi per far arrivare prima il ciclo. Tutti i consigli e le dritte utili.

Ogni donna nell’arco della sua vita si può trovare ad avere variazioni del ciclo mestruale. Questo può capitare molto spesso se si è in età adolescenziale oppure se ci si trova in una condizione successiva ad una gravidanza o prima della menopausa.

Tuttavia non sono solo questi i momenti in cui il ciclo mestruale può subire variazioni, anzi si possono avere dei ritardi anche in piena età fertile.

In questo caso, quando sono presenti ritardi o ciclo mestruale irregolare, è bene sapere che potete aiutarvi con alcuni rimedi del tutto naturali che possono andare a stimolare e regolarizzare l’arrivo del ciclo. Attuare questi consigli è molto utile, poichè non hanno nessuna controindicazione per il vostro organismo.

LEGGI ANCHE –>Ciclo mestruale doloroso: 5 cose da evitare assolutamente

Rimedi naturali per stimolare l’arrivo del ciclo

Tra i rimedi naturali ed efficaci che potete mettere in atto per contribuire a regolarizzare il vostro ciclo vi è sicuramente la cura dell’alimentazione. Assumete alimenti ricchi di fitoestrogeni che hanno un’azione molto simile a quella degli estrogeni, ormoni essenziali per il ciclo mestruale.

Inserite nella vostra dieta la soia, che può contenere isoflavoni, semi di lino, cereali, che contengono lignani, e germogli che contengono cumestani.

Optate anche per alimenti ricchi di vitamina C che stimola l’afflusso di sangue nella zona pelvica.

Potete ricorrere anche alla fitoterapia. Molte piante ed erbe possono avere un effetto stimolante sul ciclo. In questo caso potete pensare di consumare l’Angelica sinensis, comunemente chiamata ginseng femminile, che è molto importante nel favorire l’afflusso di sangue nel rivestimento uterino. Oltre a stimolare il ciclo, questa pianta può anche andare ad alleviare i classici dolori mestruali.

Anche il calore, afavorendo la vasodilatazione, può favorire il deflusso di sangue. Fate, quindi, dei bagni caldi o applicate borse dell’acqua calda sull’addome più volte al giorno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un rimedio piuttosto bizzarro, ma anche molto efficace è il pediluvio. Effettuate un pediluvio con acqua calda e qualche estratto di rosmarino che hanno una potente azione vasodilatatrice in tutto il corpo e anche nella zona pelvica.