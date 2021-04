Roberta Morise e la posa sensuale su una statua, che spettacolo-FOTO

La bella Roberta Morise ha condiviso una foto in cui appare seduta con le gambe aperte su una statua di pietra, magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Roberta Morise è stupenda seduta a gambe aperte su una statua di pietra, nella didascalia scrive:”Cominciano a ridipingere questa realtà”. I commenti sono tantissimi e davvero molto lusinghieri:”Stupenda..sei la personificazione dell’ideale di donna che noi uomini vorremmo avere accanto”. “La tua bellezza e la mia felicità esistenziale che illumina e riscalda la nostra pura amicizia“. Dediche davvero bellissime e dolci quelle dei suoi follower.

Roberta Morise carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

La bella Morise è una conduttrice televisiva, ha esordito nel piccolo schermo con la sua partecipazione a Miss Italia 2004, è arrivata quarta. Successivamente ha partecipato come corista nella trasmissione I raccomandati con Carlo Conti, che l’ha reclutata anche per L’anno che verrà. Ha poi fatto la professoressa a L’Eredità e la valletta ne I migliori anni. La Morise è stata anche co-conduttrice di Easy Driver. La showgirl canta anche ed è molto brava, infatti ha inciso un disco intitolato “é soltanto una favola”. Ha scritto anche un libro sul suo ultimo anno di liceo e la sua partecipazione a Miss Italia, s’intitola:”Esami di ammissione”.

Per quanto riguardo l’amore, la Morise è stata fidanzata con un’imprenditore anche se è finita dopo tre anni di relazione. Poi ha avuto una storia d’amore con il noto conduttore Carlo Conti, ma anche quella storia è stata archiviata per la troppa differenza di età. Lei aveva infatti 25 anni meno del conduttore. Ad oggi la Morise ha trovato nuovamente l’amore con l’ex di Raffaella Fico. L’imprenditore giovanissimo Giulio Fratini. La showgirl ha condiviso una foto su Instagram che li ritrae abbracciati. I due sembrano sereni e felici insieme. Fino a qualche mese fa lui però era tra le braccia della Fico, quindi appare sorprendente vederlo ora insieme alla Morise. Speriamo che tra i due invece sia una storia più lunga di un semplice flirt estivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

In tantissimi hanno commentato la foto con cuori e congratulazioni per la nuova coppia. “Che belli se è il tuo fidanzato auguri meriti tutta la felicità”, “Ciao Roberta cara ti abbraccio forte mi è arrivata una grandissima gioia al cuore per questa dolcissima sorpresa siete belli come il sole”.