Rosa Perrotta e il trucco impressionante che ha fatto, è bellissima-FOTO

La Perrotta ha condiviso una foto su Instagram in cui appare magnifica con un trucco fantastico, sembra Cleopatra

La bella influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima e sensuale con un make-up pazzesco. Sugli occhi ha un ombretto blu luccicante che finisce oltre la fine dell’occhio come usava la meravigliosa regina d’Egitto Cleopatra. La Perrotta infatti sembra proprio lei, anche i tratti somatici evidenziati dal make up la fanno sembrare a Cleopatra. Nella didascalia poi scrive:“Te stessa, costi quel che costi”. Un messaggio per sè ma anche rivolto a tutte le donne, di scegliere sempre se stesse a qualunque costo.

Il video divertente di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

La coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ha affrontato un momento difficile mesi fa. Infatti i due erano in una fase in cui dovevano capire se continuare la loro relazione oppure interromperla. I due erano separati, lei era a Milano e lui a Napoli e facevano un pò per uno con il bambino Domenico. Poco tempo fa però per la gioia di tutti i fan della coppia, i due hanno deciso finalmente di riprovarci definitivamente. Ad oggi dunque la coppia vive felice insieme al loro piccolo Dodo, come lo chiamano loro. I due si dovevano anche sposare quindi staremo a vedere se questo avverrà oppure no. La proposta era stata fatta nello studio dell’Isola dei famosi al rientro di Rosa Perrotta.

Tartaglione infatti si è fatto trovare in studio ad attenderla e sotto gli occhi di tutti i telespettatori e ospiti si inginocchiato davanti alla Perrotta per chiederle la mano. Lei aveva risposto di sì ma poi è rimasta incinta e il matrimonio è stato posticipato. Poi la crisi tra i due e ora chissà se queste nozze avverranno mai. Intanto i due si divertono a girare video Tik Tok insieme. L’ultimo fatto in questi giorni festivi, è esilarante.

La Perrotta infatti interpreta una donna che sta preparando da mangiare per la famiglia e arriva il marito che le chiede cosa sta cucinando. Lei risponde che ha cucinato tutto a base di prosciutto ma lui risponde che sua madre è allergica al prosciutto e quindi andrebbe in schok anafilattico, ma a lei non sembra importare molto. Insomma un siparietto davvero divertente.