Royal Family, il pesante colpo di scena della Regina Elisabetta

Royal Family, le vicende che colpiscono la famiglia più spiata e seguita, continuano a creare scalpore. L’ultimo colpo di scena poi…inaspettato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

La Royal Family è sicuramente la famiglia più seguita a livello mondiale: su Instagram la pagina a loro dedicata raccoglie quasi 9 milioni di followers. Foto, curiosità e vicende che incuriosiscono i cittadini di tutto il mondo. Come la recente intervista di Meghan ed Harry che ha lasciato tutti a bocca aperta e persino la diretta interessata, ovvero la Regina Elisabetta. Anche se, a quanto pare, non è stata presa così negativamente.

Anzi, secondo quanto dichiarato da Andrew Morton, biografo reale, la Regina li avrebbe perdonati motivando che “la sovrana ha una pazienza infinita quando si tratta di Harry”.

Quindi stavolta il colpo di scena non riguarderebbe Meghan ma un altro personaggio della famiglia reale, di chi si tratta?

LEGGI ANCHE -> Norvegese scia per 40 km per evitare la quarantena

Royal Family, colpo di scena: la manovra che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

LEGGI ANCHE -> Drogato, strangolato e accoltellato: processo alla famiglia – VIDEO

Più avvincente di una serie TV, la vita della famiglia reale può essere accusata di tutto ma non di essere noiosa. I ritmi sempre frenetici fatti di risposte che lasciano il segno ed azioni – colpi di coda – inaspettati.

A tal proposito infatti la Regina avrebbe deciso di non concedere a Kate Middleton il titolo di principessa. Un duro colpo per la moglie del primogenito William che si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e sobrietà.

Amata tantissima dal popolo per mostrarsi impeccabile ma senza cedere alla moda sfarzosa e lussi sfrenati. Moglie presente e madre attenta all’educazione dei figli. Una lealtà che a quanto pare non è stata premiata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

La decisione della Regina deriva dal fatto che Kate non sia nata nella famiglia reale. Per la duchessa di Cambridge pertanto non potrà avverarsi questo sogno.