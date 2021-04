Dopo ben 4 giorni di reclusione nell’oscura cavità, il religioso ha finalmente visto la luce. Il merito alla squadra dei sommozzatori.

Quattro giorni di alta tensione per un monaco buddhista, rimasto bloccato in una grotta Quello che doveva essere un tranquillo giorno di contemplazione, lontano dal rumore della quotidianità, si è presto rivelato un incubo per l’eremita religioso. Secondo quanto riferisce il notiziario News 24, il 46enne Phra Manas ha varcato la soglia della cavità sotterranea questo sabato (3 aprile) per meditare, come di consueto all’inizio del mese di aprile. Da quella grotta non riuscì più a uscire. Siamo al nord della Thailandia, dove il monaco buddista è rimasto intrappolato sottoterra a causa dell’innalzamento delle acque causato dalle forti precipitazioni.

Quattro giorni di inferno senza mangiare

Secondo quanto riportano i media, durante il suo pellegrinaggio il monaca buddhista fu sorpreso da un improvviso e violento temporale che allagò la grotta, ostruendone l’ingresso. Preoccupati per la sua immotivata assenza, gli abitanti del suo villaggio hanno immediatamente allertato le autorità locali. Dopo un primo fallito tentativo di ricerca questo martedì (6 aprile); una squadra di 17 sommozzatori si è mobilitata la mattina del giorno seguente, riuscendo a individuare l’eremita. L’operazione di soccorso ha obbligato il religioso a nuotare per 12 metri sott’acqua con una maschera da sub. Il video del salvataggio è stato pubblicato dai soccorritori su Facebook.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Phra Manas sta bene, il suo stato di salute è “buono“, ma resterà sotto sorveglianza medica per l’intera notte.

