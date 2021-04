La bella attrice napoletana pubblica uno scatto sexy su Instagram dove mette in mostra le sue gambe, attirando tutta l’attenzione del web.

Ballerina, cantante, attrice, conduttrice: un’artista a tutto tondo che è molto amata dal pubblico e sui social dove regala fotografie coinvolgenti.

Diplomata all’Istituto d’arte di Napoli ha recitato in diversi film e serie tv tra cui il suo esordio nella soap Un posto al sole.

Successivamente ha affiancato Alberto Castagna nella celebre trasmissione Stranamore, come valletta.

Da lì inizia la sua carriera principalmente come attrice e non solo di cinema e tv ma anche di teatro dove grazie al suo talento nel ballo, canto e recitazione riesce a raggiungere palcoscenici sempre più importanti.

Sensualità e fascino

La bellissima Serena ha pubblicato uno scatto dove mette in mostra tutto il suo fascino. Si trova stesa sul letto con indosso un maglione color pesca e un paio di slip, mentre legge un libro e in primo piano ci sono le sue gambe lunghe e sinuose.

La bellezza e l’eleganza di Serena Autieri non passa di certo inosservata e riceve quasi 10mila like in sole tre ore.

Il profilo dell’attrice conta oltre 500mila followers e i suoi fans sono sempre molto attivi e appassionati agli scatti che regala.