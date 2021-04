Serena Enardu, individuato l’uomo che ha bruciato la sua auto

Individuato l’uomo che, lo scorso 24 gennaio, aveva bruciato l’auto di Serena Enardu: si tratta di un 37enne di Quartu

La polizia di Quartu è riuscita a scovare l’uomo che, lo scorso 24 gennaio, ha dato fuoco all’auto di Serena Enardu, ex volto di “Uomini e Donne” e “Temptation Island”. Il responsabile, individuato tramite le telecamere di sorveglianza nei pressi della casa dell’influencer, è un 37enne di Quartu, che le forze dell’ordine tenevano già d’occhio per precedenti analoghi. Si tratta del secondo episodio di vandalismo nei confronti dell’ex compagna di Pago, che già ad agosto scorso aveva ritrovato la propria macchina bruciata in un rogo. Al momento, è impossibile stabilire se fra i due attentati vi sia una connessione.

Serena Enardu: individuato il responsabile dell’incendio dell’auto

Le forze dell'ordine sono a già a lavoro per individuare il mandante dell'attentato. L'uomo, nel tentativo di discolparsi, ha affermato che il bersaglio del suo gesto doveva essere un'altra persona, ma la polizia non crede a questa versione: secondo le fonti, una persona vicina al 37enne sarebbe la mente che si cela dietro al piano diabolico, che peraltro vede coinvolte anche altre vittime.

Le forze dell’ordine sono a già a lavoro per individuare il mandante dell’attentato. L’uomo, nel tentativo di discolparsi, ha affermato che il bersaglio del suo gesto doveva essere un’altra persona, ma la polizia non crede a questa versione: secondo le fonti, una persona vicina al 37enne sarebbe la mente che si cela dietro al piano diabolico, che peraltro vede coinvolte anche altre vittime.

Serena, all’epoca, si era molto spaventata di fronte a tali gesti. Tramite i social, l’ex fidanzata di Pago aveva spronato i followers ad aiutarla nell’individuazione del colpevole.