Silvia D’Avenia a pancia scoperta e illuminata dal sole, spettacolo-FOTO

La bella influencer Silvia D’Avenia ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima con l’addome in vista e al sole

Silvia D’Avenia condivide una foto in cui appare bellissima al sole mentre cammina su una passeggiata a pancia scoperta. I commenti sono tantissimi, “Beautiful”, “Ehi bellezza copriti il pancino che prendi freddo”. I follower si preoccupano che possa prendere freddo con vestiti corti ma a lei sembra non importare, infatti gira con minigonne scosciate e top corti anche se fa ancora freddo.

Silvia D’Avenia e la foto clamorosa nuda con i petali di rosa

La bella influencer fa sempre parlare di sè, ha condiviso una foto su Instagram in cui appare completamente nuda e ricoperta di rose bianche. I commenti degli utenti sono tantissimi, la chiamano Madre natura. E confessano di non desiderare nulla di più al mondo che lei. La bella D’Avenia è molto seguita sui social, ha infatti 256 mila follower. Ispira le giovani donne ad essere come lei e invece è desiderata da molti uomini. Collabora con vari brand sui social e nella vita fa anche l’insegnante di danza, sua grandissima passione. Lei vive a Torino, dove scatta sempre le sue foto fantastiche che lasciano senza parole. Il suo fisico mozzafiato è un cult ormai su instagram, la conoscono tutti per le sue forme prorompenti e la sua bellezza non convenzionale.

Non è infatti la tipica “barbie” e nemmeno una bellezza mediterranea. Ha un aspetto diverso con lineamenti importanti e procaci e un corpo meraviglioso, merito dei tanti anni di danza. Tuttavia la bella influencer afferma di avere di più che solo un bel faccino e un bel corpo. Infatti nella frase scritta sul suo profilo instagram, afferma che non è solo quello che vediamo. Nonostante lei dica questa frase, sul suo profilo si vedono praticamente solo foto provocanti e sensuali dove mette in mostra il suo corpo. Appare in bikini, con top cortissimi, in body di pizzo e addirittura anche senza niente indosso qualche volta.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, appare single anche se non è una certezza. Qualche pretendente importante però c’è, infatti pare che il famoso calciatore Neymar sia interessato alla bella influencer, ha già messo qualche mi piace strategico in attesa un riscontro. Staremo a vedere!