L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri pomeriggio all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano nel pomeriggio di ieri. A renderlo noto sono fonti di Forza Italia. L’ex premier, che ha raggiunto il nosocomio del capoluogo lombardo in elicottero, dopo una visita di controllo adesso si sta sottoponendo a degli accertamenti. Si tratta del secondo ricovero in poche settimane per Berlusconi che già a fine marzo si era sottoposto a degli esami.

L’ex premier Silvio Berlusconi si trova ricoverato da ieri, martedì 6 aprile, all’ospedale San Raffaele di Milano. La conferma, come riferisce l’agenzia Ansa, è arrivata da fonti di Forza Italia. Berlusconi, che ha trascorso la Pasqua nella casa della figlia Marina in Provenza, si è recato presso il San Raffaele in elicottero per una visita di controllo, all’esito della quale i medici hanno stabilito di sottoporlo ad accertamenti.

È il secondo ricovero nell’arco di due settimane per il leader di Forza Italia che lo scorso 22 marzo era stato portato al San Raffaele, dove era rimasto per tre giorni prima di essere dimesso. A comunicarlo era stato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi che, durante un’udienza del processo Ruby Ter, aveva parlato di “problematiche di salute” per l’ex presidente del Consiglio. Il legale non aveva aggiunto altri dettagli sulle condizioni del suo assistito e non aveva avanzato richiesta di legittimo impedimento per il rinvio del processo.

Domani, giovedì 8 aprile, è prevista la sentenza prevista la sentenza del processo Ruby Ter che vede imputate 28 persone, tra le quali l’ex premier. Le accuse sono di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.