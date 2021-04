La bella Simona Ventura è stata ospite a I soliti ignoti, indossava una gonna con piume rosa e giacca elegante, spettacolo

Simona Ventura bellissima a I soliti ignoti con un look rosa meraviglioso, ha indossato una gonna a piume rosa con tacco a spillo e giacca elegante in tinta. Ha taggato il profilo Instagram di Amadeus e sua moglie che hanno risposto al suo post con le manine che applaudono. Tantissimi i commenti di altri personaggi famosi. Melita Toniolo scrive:“Gnocca”, poi Cristina D’Avena commenta con tre cuoricini rossi.

Non mancano le critiche però, un’utente scrive:”Scusami Simona ma sei inguardabile con quella gonna perdonami ma sono molto diretta”. Non è stato gradito molto infatti il look, un’altro utente scrive: “Simona sei adorabile come persona, però lasciami dire che peggio di così non ti potevi vestire. Peccato!

Simona Ventura conduce Game of Games, Gioco loco

La fantastica Simona Ventura è al timone di una conduzione particolare, quella di Game of Games. Il nuovo programma di cui è conduttrice la Ventura metterà in scena alcune sfide tra VIP e NIP. Lo scopo finale è superare le sfide e arrivare alla finale per vincere il premio. A complicare le cose ci saranno dei trabocchetti, botole e anche vasche per mettere in difficoltà i concorrenti. Alcune prove che hanno affrontato i concorrenti sono state ad esempio quella del Tempo delle mele, il gioco ha previsto che due Vip fossero legati l’uno all’altro da una corda.

Dovevano poi raccogliere le mele con il solo uso dei denti per poi metterle in un’altro contenitore. I Vip che si sono sfidati recentemente sono stati: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e anche Nicola Ventola. Il programma è un’adattamento di uno show americano condotto da Ellen De Generes. I round previsti sono sei e ci sono eliminazioni dirette per chi perde le sfide. Insomma un gioco tosto che e che non si risparmia colpi di scena, i concorrenti dovranno impegnarsi al massimo per vincere.

Nelle prossime puntate parteciperanno: Alex Belli, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Maddalena Corvaglia, Omar Fantini, Jonathan Kardashian, Juliana Moreira e tanti altri. Stasera alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del Game of Games e ci sarà Amaurys Pèrez.