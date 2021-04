Sonia Lorenzini, la FOTO in bikini alza la temperatura: curve da sogno

Sonia Lorenzini, salita alla ribalta nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, alza la temperatura con uno scatto in bikini: bellissima

Si è distinta nel corso dell’avventura al Gf Vip per il suo essere schietta e senza alcun tipo di filtro. Sonia Lorenzini, ex tronista di “Uomini e Donne”, era certamente entrata nel programma a gamba tesa, complici anche i dissapori con il vincitore Tommaso Zorzi. Nonostante la sua permanenza in casa sia durata solo qualche settimana, tuttavia, l’influencer è riuscita a conquistare il pubblico con il suo umorismo e la sua vivacità.

A distanza di mesi dalla fine del suo percorso, Sonia si conferma una vera star del web. Prossima al raggiungimento della soglia di 1 milione di followers, la Lorenzini ha deliziato i suoi fan con uno scatto strepitoso: la foto in costume alza la temperatura.

Sonia Lorenzini, la FOTO in costume alza la temperatura

“Ti voglio libera, pura, irriducibile: tu“. queste le parole che appaiono nella didascalia dello scatto, le quali descrivono con precisione l’animo e la personalità della Lorenzini. Nella foto, Sonia sfoggia un bikini da urlo, con forme da capogiro che hanno fatto letteralmente perdere la testa ai fan. Bella e seducente, in realtà, l’influencer è ancora single. La storia d’amore con Federico Piccinato, conosciuto all’interno di “Uomini e Donne”, si è conclusa circa un anno fa, con grande dolore da parte della Lorenzini. Ciò nonostante, i complimenti dei fan sembrano sollevarle il morale: “Che bel paesaggio!“, “Bellissima“.

La Lorenzini, come ribadito nella frase che conclude la didascalia stessa, è alla ricerca del suo vero amore. “Quando ti chiamerò, so bene, solo tu sarai tu“, scrive l’influencer, lanciando il proprio appello ai corteggiatori: qualcuno riuscirà a conquistare il suo cuore?