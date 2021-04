Uomini e Donne, studio fuori controllo. Interviene Maria: “Cos’è, un circo?”

Uomini e Donne, studio fuori controllo. Interviene Maria De Filippi: “Cos’è, un circo?”. Martina e Carolina non sanno più come gestire la loro situazione con il tronista Giacomo

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata subito con il botto. Martina ha chiesto di parlare con Giacomo e di esporre quelli che sono i suoi dubbi: non vuole più tacere davanti alle sue paure ed esternare tutto quello che pensa. Ogni volta che Giacomo esce con una ragazza nuova, lascia lei a casa e questa cosa la mette in crisi perché la fa sentire poco importante per lui. Giacomo ha provato a spiegarle che tiene davvero a lei, dicendole cose anche molto importanti. Dopo questo confronto, loro due hanno ballato insieme, abbracciati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Uomini e Donne, Carolina e Martina disperate: Giacomo va a riprenderle

Chi avrà portato in esterna Giacomo? Lo scopriremo nella puntata di oggi alle 14.45 su Canale 5, non mancate 😎 #UominieDonne pic.twitter.com/v0uDuobcrN — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 2, 2021

Carolina, ascoltando il loro dialogo e guardando il loro ballo, è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio. Giacomo l’ha inseguita e ha provato a far capire pure a lei che non è in una situazione facile: le sue carinerie hanno fatto arrabbiare nuovamente Martina che ha lasciato lo studio dicendo di voler andare a casa. “Cos’è, un circo?” ha chiesto Giacomo, non sapendo cosa fare e come comportarsi per fermare entrambe dall’abbandonare lo studio. Alla fine è tornata sia Carolina che Martina, hanno cercato di calmarsi ma la situazione non è affatto semplice perché cominciano ad essere entrambe molto prese dal bel tronista.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Giacomo chiede di conoscere nuove corteggiatrici… Ecco qui la reazione di Martina e Carolina! #UominieDonne pic.twitter.com/1mBQWwJDMq — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 31, 2021

Maria ha provato ad aiutare Giacomo a far tornare la calma, e per farlo ha deciso di cambiare argomento e di passare alle esterne di Gemma Galgani che di recente è sempre più in crisi per le sue frequentazioni sfortunate.