Valentina Vignali, la pressoterapia senza veli. Un cuoricino dove non batte il sole – FOTO

Valentina Vignali ha appena pubblicato una storia su Instagram, alle prese con la pressoterapia post-Pasqua. E quel dettaglio…?

Ancora lei, ancora una volta la cestista e modella più glamour del momento a farvi sognare e mettervi in riga dopo le festività pasquali. Ormai la bellezza di Valentina Vignali non è più una “notizia” nel mondo dello spettacolo, ma una costanza, di cui gli ammiratori ne vanno fieri.

Se non avete ancora intrapreso il percorso di benessere più adatto a voi, per uscire da una condizione di pesantezza, dovuta alle feste, andate da lei e non ve ne pentirete. La web influencer insegna e fa magìe con la palla e ultimamente è sempre in prima fila tra le donnine del web a far da apripista ad un miglioramento del proprio corpo, attraverso le tecniche più frequenti al giorno d’oggi.

La professionista di Rimini come ben sappiamo cura molto l’aspetto fisico e per l’appuntamento dal fisioterapista immediatamente dopo la “scorpacciata” pasquale non poteva mancare

Valentina Vignali, una “favolosa” storia raccontata su Instagram: e così fu…

Per la bellissima Valentina Vignali, gli impegni da un punto di vista fisico e di benessere non finiscono mai. Per una come lei, non poteva di fatto mancare l’appuntamento con lo stare bene con se stessi.

La cestista dell’Azzurra Basket ha dovuto fare i conti con la tavola imbandita di Pasqua. Lei da buona romana ha contribuito alle esagerazioni tradizionali del sud Italia, ma ha immediatamente dimostrato di meritare la “fascia di capitano” per una ripresa precoce, in merito al propio fisico, semmai fosse guastato da qualche chiletto di troppo.

Ecco a voi, una tecnica infallibile, che vi invita a stare meglio con voi stessi ed “eliminare le scorie alimentari festive in appena 40 minuti”. La tecnica di benessere spopolata dalla Vignali su Instagram prende il nome di “Pressoterapia”.

Oltre alla tenacia e alla forza incredibile di migliorarsi da un punto di vista fisico per Valentina anche un “tocco” senza veli, proprio lì dove non batte il sole e lei vi appone un “cuoricino” di colore bianco.

Un dettaglio certamente non sfuggito ai fan che già hanno prenotato l’appuntamento con Valentina per lunedì prossimo, in occasione di un “drenaggio” per eliminare altri eventuali eccessi