Superlativa in tutto e per tutto: Vittoria Puccini conquista la copertina ed è un magistrale esempio di dolcezza e capacità. Addio agli stereotipi!

In seguito alla messa lo scorso lunedì 5 aprile della nuova fiction de “La Fuggitiva” sul primo canale della rete Rai, e che vede come sua protagonista la meravigliosa attrice fiorentina, Vittoria Puccini, nei panni di una donna coraggiosa, che sa mettersi in discussione e non ha paura di mostrarsi per quella che è, iniziano a fare capolino i primi segnali di approvazione. In gioco una serie di caratteristiche, che accomunano molti dei suoi personaggi interpretati nel corso della sua carriera, e che in questo caso mirano a sbaragliare una volta per tutte quei tipici stereotipi di femminilità che ancor oggi sembrerebbero limitare la donna a un puro oggetto del desiderio.

Vittoria ha per di più preso parte nello scorso anno all’amatissima e commovente pellicola attualmente candidata ai “David di Donatello”, intitolata “18 regali” recitando al fianco della giovane attrice romana Benedetta Porcaroli e dell’affermato attore Edoardo Leo.

Vittoria Puccini, “superlativa”: magistrale esempio di “vera” femminilità

“Oggi in edicola 🌺 grazie a @sonolucadini per aver saputo cogliere esattamente ciò che sono ❤️“, è nella didascalia al nuovo contenuto sul suo profilo Instagram che Vittoria anticipa ciò che sarà contenuto nell’articolo a lei dedicato dalla rivista settimanale di “F“. Semplicemente quella che è, da sempre contraddistinta per la sua bellezza naturale e per le sue doti in ambito cinematografico.

“Più autostima uguale autodifesa“. Si citano inoltre sul settimanale le parole dell’attrice trentanovenne in sostegno della parità di genere. In difesa di un’umanità troppo spesso lasciata in secondo piano.

“Bella❤️”, commenteranno in maniera univoca creando un coro di complimenti destinati ad elevare la sua professionalità quanto il suo carisma. Un fascino definito da una delle sue ammiratrici, e probabilmente tra le sue più fedeli telespettatrici, in tal modo: “La tua luce ed il rosa sono una carezza, al cuore in questi giorni 🌺🌺🌺“.