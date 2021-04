Wanda Nara, relax sul pavimento che si infuoca. È uno spettacolo – FOTO

Wanda Nara, in posa sul pavimento di casa si concede una pausa relax che infiamma Instagram: esplosione di sensualità

Dalla sua quarantena di lusso nel nuovo attico di Milano, Wanda Nara irradia Instagram di assoluta bellezza. Dopo aver condiviso le difficoltà della Dad, seppur gestita con assoluta organizzazione dalla super mamma, e sottolineato l’impossibilità di ritagliarsi del tempo per sé, ecco finalmente il meritato relax. Bellissima e raggiante, sulla preziosa moquette abbinata rigorosamente all’arredamento di tende e divano, si prende una pausa che condivide con i fan.

Wanda Nara, il riposo è fashion

Wanda Nara e Mauro Icardi non si fanno mancare una vita movimentata. Da Parigi, dove hanno trascorso le vacanze pasquali davanti a una tavola perfettamente imbandita di deliziose pietanze, all’attico di Milano, non meno lussuoso.

Nell’ultimo post, la showgirl argentina offre la visuale del salotto, perfettamente arredato in stile moderno. Un ambiente gradevole e dai colori chiari tra il tortora e il beige, che rappresenta senz’altro un luogo dove riposarsi indisturbati. Nonostante il divano dalle proporzioni dell’intera stanza, Wanda Nara decide di rilassarsi sulla morbida e accogliente moquette, in una posa iper femminile.

La pausa dalla routine non può che essere fashion per la bellissima lady Icardi, in un look all’ultima moda: camicia kaki decorata di pietre sul taschino, lasciata aperta sul mini dress bianco che evidenzia le gambe toniche. A chiudere l’outfit, gli anfibi neri con suola platform per un tocco rock.

Come sempre di tendenza e splendidamente in forma, sfoggia la coda alta a valorizzare il viso perfetto e una silhouette da invidia. Ancora una volta conquista i fan, totalizzando più di 34 mila like.