Alessandra Amoroso dopo il duetta con Emma rinasce con le sue canzoni. Ecco cosa ci ha riservato la cantante salentina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso torna più bella, carica e raggiante che mai. Sono passati due anni dal suo ultimo progetto discografico e ora è tempo di novità. Due i brani per lei che sono disponibili in radio e sulle piattaforme e a quanto pare i fan già li adorano.

La cantante pugliese, vincitrice di Amici di Maria de Filippi, si racconta con “Piuma” e “Sorriso Grande”. Due brani che Sandrina ha presentato ieri sera in un live in streaming organizzato davanti al Palalottomatica di Roma, il palazzo dello sport che tantissime volte l’ha ospitata per i suoi concerti.

Due canzoni che raccontano uno spaccato di vita dell’artista ma che possono assumere delle emozioni universali che tutti, in questo momento della vita, ci troviamo a condividere.

LEGGI ANCHE —> Massimiliano Rosolino e il matrimonio con Natalia dopo L’ Isola. Cosa accadrà

Alessandra Amoroso e il suo “Sorriso grande”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi e la strategia: “Faccio parte di quella cerchia a Mediaset”

E proprio per la copertina di “Sorriso Grande” Alessandra Amoroso si mostra in una versione quasi inedita di sé stessa. Uno scatto meraviglioso in penombra mentre lei con la testa bassa ed i capelli girati dietro le orecchie sorride.

“Amo la luce ma ho imparato che esiste anche il buio” scrive a corredo dello scatto che appunto la mostra in un contrasto di colori, proprio a metà tra il buio e la luce. Poi apre il suo cuore Sandrina e in tutta la sua bellezza confessa: “Vivo di musica ma ascolto anche il silenzio. Ho imparato a non combattere tristezze, buio e paure ma ad accettarli ed attraversarli”.

La sua nuova canzone “Sorriso grande” è tutto questo, una “canzone di consapevolezze e speranza” così come la cantante l’ha definita. Ne approfitta per mandare un messaggio di luce per tutti, spiegando che dopo il buio arriva sempre il sole. Come darle torto!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Ancora una volta Alessandra Amoroso ha saputo interpretare i sentimenti, i suoi che sono un po’ quelli di tutti. E così fin dal primo ascolto fa centro ad occhi chiusi nel cuore di chi la ama da sempre.