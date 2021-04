Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi: dopo tanti anni ecco il motivo della loro rottura. Tutto sul loro rapporto di oggi

Chi segue Alessia Marcuzzi da sempre sa che è una donna molto riservata. Non le piace “mettere in piazza” le vicende che riguardano la sua vita privata. Si trovò in forte imbarazzo quando l’estate scorsa fu tirata in ballo come possibile rovina famiglie, terza incomoda e causa della rottura tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez. Ma questa è solo uno degli ultimi episodi che l’hanno portata alla ribalta nel mondo del gossip.

Basta solo pensare che anche il suo matrimonio celebrato con Paolo Calabresi Marconi è stato realizzato in gran segreto a Londra e poi raccontato alla stampa solo mesi dopo. Oggi Alessia è serena con la sua famiglia ma sappiamo bene che in passato la sua vita amorosa è stata un po’ ballerina. Tre però sono stati gli uomini della sua vita.

Prima del marito, Francesco Facchinetti con il quale ha messo al mondo la piccola Mia e Simone Inzaghi padre di Tommaso che ormai ha 19 anni. Ma sapete perché Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi si sono lasciati? Ricostruiamo la vicenda.

Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, il motivo della rottura

Come dicevamo Alessia Marcuzzi è molto riservata e quando la sua storia d’amore finì con Simone Inzaghi lei rimase in silenzio. A parlare per lei, cercando di silenziare la curiosità di fan e giornalisti, fu il suo agente Beppe Caschetto. “E’ stata una grande storia d’amore che si è conclusa in maniera amichevole – riporta Velvet Gossip sulle sue colonne – Ci saranno ancora momenti di incontro in cui dovranno parlare delle faccende pratiche che riguardano Tommaso, il loro bambino nato un anno fa”.

E l’agente di Alessia non si era sbagliato. Tra i due non ci sono stati mai problemi, anzi. Sono riusciti a rimanere amici, soprattutto per il bene del loro Tommaso, e a creare anche delle famiglie allargate molto serene e solide.

Inzaghi come la Marcuzzi si è costruito un’altra famiglia accanto a quella che oggi è sua moglie, Gaia Lucarello. Le due donne non hanno rivalità e vanno molto d’accordo. Gaia ha dichiarato in una intervista a Il Tempo di non essere gelosa dell’ex di suo marito, anzi: “Sono una donna gelosa, anzi gelosissima! Ma di Alessia no, mai. Mi piaceva già prima quando la vedevo in tv e ne ho avuto conferma conoscendola. Quando possiamo stiamo insieme, la famiglia allargata mi diverte un sacco”.

Il particolare curioso sta anche nel fatto che quando nel giugno del 2018 Simone e Gaia si sono sposati, Alessia Marcuzzi è stata la loro testimone di nozze. Gaia l’ha voluta al suo fianco.