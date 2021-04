Andrea Delogu posa totalmente nuda per Ema Stokholma: musa divina – FOTO

Andrea Delogu è la musa di Ema Stokholma, le immagini delle meravigliose opere d’arte tra gli scatti e i dipinti: il nudo è poesia

Colleghe speciali e amiche inseparabili, Andrea Delogu ed Ema Stokholma formano una coppia pericolosa, divertente e affascinante. Un incontro che non si è tramutato subito in simpatia reciproca, ma che lentamente è cresciuto fino a unirle nell’affetto più autentico e sincero. Un’affinità probabilmente dettata anche dalle consapevolezze acquisite dal passato difficile che entrambe hanno vissuto e superato.

Andrea Delogu cresciuta all’interno della controversa comunità di San Patrignano, Ema Stokholma scappata in età adolescenziale dalla madre violenta. E poi tante esperienze lavorative che le rendono due professioniste ineguagliabili. Ma stavolta i ruoli sono diversi dal solito: Ema Stokholma è l’eccezionale artista e Andrea Delogu la meravigliosa musa.

Andrea Delogu protagonista delle opere di Ema Stokholma

Andrea Delogu ha postato su Instagram le opere delle quali è protagonista, firmate da Ema Stokholma. Ha posato totalmente nuda per l’amica, facendosi ritrarre in diverse ambientazioni. La condivisione delle immagini utilizza il metodo del confronto tra il dipinto e lo scatto, offrendoci la possibilità di osservarne il contenuto prima con l’occhio dell’artista e poi nella sua realtà.

La sua musa posa immersa nel verde della natura, dove spicca la sua carnagione candida e la chioma rossa che la identifica. Ritratta di spalle, leggermente piegata, offre la sua schiena delicata una leggera visuale del seno che sfugge al dipinto.

Nel secondo scatto, l’immagine crea una suggestione: Andrea Delogu sembra guardare attraverso un oblò, che è in realtà uno specchio dove riflette la sua immagine sul cielo azzurro alle sue spalle, solo cogliendone la parte superiore del viso fino allo sguardo.

Il successivo è una altro nudo artistico, dove la protagonista viene ritratta di spalle senza veli su un letto che sembra emergere dall’oscurità rivestito di lenzuola bianche, dove si distingue la sua pelle lunare, parzialmente coperta solo da un lembo di lenzuolo.

Sempre sul letto, in compagnia del cane, questa volta completamente nascosta dalle coperte, viene ritratta nell’intera stanza dai toni scuri, dove spicca di arancione. Del successivo è possibile ammirare solo il dipinto, che coglie il nudo anteriore della modella distesa sul letto.

In connubio perfetto tra l’abilità dell’artista e il fascino della modella, i lavori creati da Ema Stokholma su Andrea Delogu incantano lo spettatore. Il successo social è presto conquistato, dove numerosi fan esprimono la loro totale ammirazione per artista e musa. Tra questi anche qualche nome noto dello spettacolo come Achille Lauro, Madame e Sandra Milo.