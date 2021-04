Anna Tatangelo ha condiviso una serie di scatti spaziali in cui è comodamente distesa sul divano: la camicetta scopre proprio lì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo, ieri sera, ha ben figurato in ‘Name That Tune Indovina la canzone’, programma condotto dal simpatico Enrico Papi. La bella cantante fece vedere a tutti il look scelto per la sua apparizione televisiva: jeans aderenti, stivaletti a punta e top spaziale con lato A in evidenza. La 34enne ha ovviamente mostrato il suo outfit attraverso i suoi canali social. E proprio i network sono usatissimi dalla nativa di Sora.

Anna ama pubblicare scatti prorompenti in particolare su Instagram, mettendo in mostra il suo fisico super allenato e le sue curve paradisiache. I suoi contenuti postati in rete ottengono sempre un ottimo riscontro e raccolgono likes e commenti con estrema facilità. Anche oggi, la ex storica di Gigi D’Alessio ha deciso di far girare la testa ai suoi seguaci con una serie di fotografie da brividi.

