Annalisa piccante sulla poltrona si apre tutto ed è da censura – FOTO

Annalisa sempre magnifica sui social network: la cantante ha condiviso uno scatto pazzesco in cui è sul divano, con aperture da brividi.

Annalisa Scarrone, qualche giorno fa, aveva sorpreso tutti i suoi fan con la sua incredibile performance al programma ‘Soliti Ignoti’. La cantante gareggiava per l’Associazione italiana Autismo ed è riuscita nell’incredibile risultato di indovinare tutte le professioni degli otto “ignoti”. La nativa di Savona aveva quindi inanellato 250mila euro, riducendoli a 100mila nel corso della finale per avere gli aiuti. Nonostante ciò, purtroppo, la bella 35enne non ha centrato il premio.

Annalisa aveva deliziato i suoi fans indossando per l’occasione un vestitino blu prontamente mostrato anche ai seguaci sui network. E proprio sui social, la cantautrice pubblica scatti che lasciano spesso tutti a bocca aperta. Anche oggi, la classe 1985 ha fatto girare la testa ai followers condividendo una fotografia in cui era sul divano assumendo una posa sexy e provocante.

Annalisa, aperture da censura: meravigliosa

La cantante è davvero bella e sensuale. Nell’ultimo scatto apparso sui social network, la 35enne è seduta in modo strano sul divano, e indossa una gonnellina molto particolare e tacchi vistosi. Le sue gambe sono paurose e le aperture sono decisamente illegali. Come se non bastasse, la ligure ha anche una camicetta verde che si apre proprio lì.

Il post ha raccolto già 30mila likes in meno di un’ora. La Scarrone ha deciso di riportare nella didascalia un pezzo della sua amatissima canzone ‘Amsterdam’. “Amsterdam Non farmi più pensare Forse mi puoi capire Fammi dimenticare”, si legge.

Annalisa, la scorsa settimana, sorprese tutti condividendo una fotografia incantevole in cui aveva le gambe completamente scoperte e indossava tacchi rossi alquanto vertiginosi.