Arisa graffia duro. I suoi look sono sempre più aggressivi, il messaggio è chiaro – FOTO

Cambia look sempre più spesso Arisa, stavolta la nail art è molto eccentrica e le unghie sembrano artigli pronti a scagliarsi contro qualcuno: l’ex fidanzato?

La vediamo da diverse settimana al serale di Amici con dei look sempre molto bizzarri e particolari, Arisa sabato scorso indossava una gonna a tubino e un dettaglio a sorpresa, due baffi finti ad incorniciarle il viso. “Mi sentivo un po’ maschio e un po’ femmina e ho scelto di non scegliere”, ha dichiarato a Maria che l’ha interrogata appena è iniziato il programma.

Dopo la rottura con il produttore Andrea Di Carlo la cantante si è mostrata sui social molto abbattuta e sicuramente i suoi abiti variopinti sono un modo per rallegrare le giornate. Voci vogliono che tra i due ci sia un timido riavvicinamento, verità? Noi lo speriamo tanto.

Nuova nail art per Arisa che lancia un messaggio graffiante all’ex

Siamo abituati a vederla alzata anche fino a tarda notte come testimoniano le sue Instagram stories condivise con i fan per trascorrere il tempo che passa troppo lentamente. Anche ieri sera probabilmente è stata una brutta giornata quella passata dalla cantante che ha voluto postare uno scatto in notturna delle sue nuove unghie.

Scrive con il suo fare giocoso: “Nail art by Rosalba la verduriera, cantante e showgirl…Mia madre e mio padre mi hanno insegnato a fare tutto. Così fu ai tempi del COVID. Buona notte a tutti, con affetto. Pance piene e in alto i cuori”…Domani sarà meglio. Oggi comunque non è stato niente male. Voi? Che avete fatto? Baci, Rosalba”.

In pantofole e pigiama mostra un primo piano della manicure fatta in giornata che ben si abbina, neanche farlo apposta, al calzino rosso e al pantalone che indossa. Lunghissimi artigli grigio fumo dove spuntano pois di un rosso acceso, un monito verso l’ex fidanzato che deve stare attento al suo temperamento focoso oppure solo un modo per esorcizzare il brutto periodo e riderci su? Attendiamo il prossimo outfit che sfodererà nello studio di Amici sabato sera.