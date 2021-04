Beautiful, anticipazioni puntata 8 aprile: scoppia la rissa a casa Forrester!

Beautiful, anticipazioni 8 aprile: Quinn teme il confronto con Brooke, che a sua volta si sente minacciata da Shauna.

Dopo aver scoperto del tradimento di Ridge, Brooke si è recata a casa Forrester per chiedere che Shauna sia cacciata dalla villa di famiglia. Eric, già riluttante, si è opposto quando la Logan ha aggiunto una seconda richiesta: il suo divorzio da Quinn Fuller. Eric ha ammonito bonariamente Brooke, facendogli notare che Quinn non si è mai intromessa nel suo rapporto con Ridge, ma la Logan ha dei sospetti: secondo lei è stata proprio la moglie di Eric a spingere lo stilista tra le braccia di Shauna. La vecchia rivalità tra le due donne di casa Forrester sta per riaccendersi e potrebbe avere esiti catastrofici.

Beautiful, anticipazioni 8 aprile: Wyatt confessa il suo amore a Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la rivalità tra Brooke e Quinn si farà sempre più accesa. Dopo che Eric se ne sarà andato, Quinn uscirà allo scoperto, sostenendo fermamente che Brooke non può venire a dettar legge a casa sua. Furiosa con la Logan, Quinn ammetterà di sentirsi minacciata dl suo passato con Eric. Al litigio tra le due si aggiungerà anche Shauna, che nella mischia si beccherà uno schiaffo in piena faccia da Brooke!

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Katie riuscirà a convincere gli Spencer a dare una seconda possibilità a Flo. Persino Bill alla fine si ammorbidirà. Al termine della riunione di famiglia, Wyatt prenderà l’ex fidanzata da parte, ammettendo di provare ancora dei sentimenti per lei.