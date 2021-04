In diretta un nuovo allenamento di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia posta una nuova seduta di allenamento e spopola sul web

Ci stiamo preparando per l’estate 2021 e molti si stanno già dando da fare tra allenamenti e alimentazione. Le vip in questo sono le più forti e su Instagram non mancano mai dirette e foto delle loro sedute. Conduttrici, influencer, attrici e cantanti, non manca proprio nessuno in questa cerchia. Oggi vi parliamo di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia che dopo la sua vittoria ha deciso di intraprendere la strada della moda. Infatti attualmente è una modella. Ecco come si mantiene in forma la ragazza dai lunghi capelli neri e gli occhi verdi.

Carlotta Stramare: come si allena l’ex Miss Italia?

Carolina Stramare è una ragazza di ventidue anni nata a Genova e cresciuta Vigevano. Tutti la conoscono per aver partecipato e vinto Miss Italia 2020, un trampolino di lancio che le ha spianato la strada per una carriera brillante. Oggi è una modella e come tale deve mantenersi in forma e seguire uno stile di vita sano e corretto. Così ogni giorno dedica almeno quaranta minuti allo sport, alternando passeggiate e corse a sedute di allenamento. Un personal trainer la segue e le indica i vari workout. I glutei e gli addominali sono le parti che più deve allenare, infatti ogni lezione è mirata affinché ci siano risultati in quei punti. Non mancano poi massaggi, come ha spiegato in una diretta Instagram. La ragazza è solita fare le sedute lipo una volta a settimana. In questo modo riesce ad avere effetti migliori sul suo corpo.

Per la Miss Italia la sveglia suona presto e l’allenamento avviene di prima mattina affinché il metabolismo si attivi più velocemente. Fa da cornice a questa abitudine il suo outfit: comodo, semplice ma super sexy. In Inverno leggings e top, Primavera e Estate pantaloncini corti e top.