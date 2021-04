La Casa di Carta, Rio in versione bollente: selfie allo specchio senza veli e un corpo corsì perfetto da milioni di like

C’è grande trepidazione per i nuovi episodi de La Casa di Carta, la serie Netflix che ha fatto impazzire il mondo intero. I fan fremono per vedere quali saranno le sorti del Professore e dei suoi. E nel mentre i protagonisti della serie sono seguitissimi sui social.

Ursula Corbero, l’attrice che interpreta Tokyo, non fa che alzare la temperatura sui social con i suoi scatti molti piccanti. A lei si aggiunge da qualche tempo a questa parte anche il giovane Miguel Herrán, l’attore che nella serie interpreta Rio.

Fino ad ora l’attore era stato molto discreto e anche riservato. Si era fatto notare molto in merito alla sua quarantena. Anche lui, infatti, è dovuto rimanere in isolamento per via di un contatto con un soggetto positivo al Covid-19 ma fortunatamente non è mai stato positivo. Il suo sfogo social ha fatto il giro del mondo e oggi invece sono le sue foto che accendono la curiosità di tutti.

La Casa di Carta, i selfie allo specchio di Rio: bollenti

Come non l’abbiamo mai visto Rio sui social. Il bell’attore si mette letteralmente a nudo e mostra il suo fisico scolpito e statuario. Diversi i selfie allo specchio, alcuni dei quali anche molto piccanti con i quali Miguel Herrán mostra i risultati del suo nuovo aspetto.

L’attore, infatti, per girare i nuovi episodi de La Casa di Carta ha dovuto perdere ben 12 kg. Una richiesta da parte dei registi per interpretare ancora Rio con un fisico molto più definito e scolpito. E così il giovane ha voluto mostrare a tutti i risultati raggiunti.

Addome perfetto mostrato con fierezza davanti allo specchio per poi andare anche oltre. Un profilo senza veli il suo che ha fatto girare la testa ai suoi follower. Nulla addosso e giù i pantaloni fino alle parti basse. Mostra con soddisfazione anche il lato B e tutto il fisico Rio, frutto di estenuanti allenati che hanno completamente ridefinito il suo corpo.

Per lui sono una valanga di applausi e così tanti like che superano i 3 milioni. In questa nuova versione Rio piace e anche tanto.