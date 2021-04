Da Cecilia Rodriguez ci vengono nuove idee per indossare jeans e sandali in questa Primavera 2021. Ne avevamo bisogno? Assolutamente si!

La modella e influencer Cecilia Rodriguez è richiesta da numerosi brand del mondo della moda per rappresentarli nel ruolo di ambassador.

Un profilo Instagram sobrio ed elegante, seguitissimo e apprezzato da milioni di persone. Non può che esserci di ispirazione con numerose lezioni di stile.

E l’ultimo scatto postato rappresenta la collaborazione di Cecilia con Terranova e la vede indossare un paio di jeans wide leg oversize assolutamente in linea con le tendenze moda Primavera 2021.

E’ risaputo, il denim è il migliore amico della bella stagione, e noi abbiamo già riempito wishlist e guardaroba con quante più idee possibili. Pensavamo di aver visto tutte le nuove tendenze in fatto di jeans, ma questo modello di Chechu non può non stravolgere i nostri programmi e farci desiderare di correre da Terranova per acquistarlo.

Ecco l’ispirazione casual chic che ci viene dalla sorella di Belen. In fatto di denim, non ne avremo mai abbastanza.

Cecilia Rodriguez e i jeans casual chic. Un’unica parola: WOW!

“Ho voluto la bici… ora pedalo!“

Un post simpatico che riempie i nostri smartphone di energia positiva. Ma noi fashioniste non potevamo non lasciarci incantare dai veri protagonisti della foto: i jeans selezionati dalla collezione primaverile di Terranova.

Un modello a vita alta, morbido e dalla gamba dritta. E’ impossibile distogliere lo sguardo.

E c’è un dettaglio stratosferico che Cecilia ha aggiunto a questo look e che rende il nostro modello di jeans ancora più attraente: ha abbinato un paio di sandali bianchi intrecciati allacciandoli fin sopra il pantalone, stringendolo attorno alla caviglia.

L’outfit è completato da una T-shirt bianca con camicia oversize a righe bianche e rosa, allacciata in vita con un fiocco.

Per chi avesse voglia di sperimentare, non esiste capo più versatile del denim. Da provare con T-shirt bianca e giacca color pastello e una calzatura che spazia dalle sneakers, ai boots, ai sandali super flat.

Insomma, potete provare ad abbinare questo modello realmente a qualsiasi cosa. E ogni risultato sarà strepitoso… purché esprima il vostro modo di essere. Via alla creatività!

Cecilia, tu hai voluto la bicicletta… noi vogliamo i tuoi jeans.