Dayane Mello, il bikini da censura: bellezza indimenticabile – FOTO

Dayane Mello in bikini è una statua di sensualità, lo scatto su Instagram di una bellezza indimenticabile: eterna

Misure perfette, bellezza slanciata, sensualità incontenibile e uno sguardo che disarma: Dayane Mello è la modella per antonomasia. La sua forte personalità emerge da ogni poro, soprattutto davanti all’obiettivo, che sa precisamente domare.

Luci ed ombre, schiettezza ma anche ambiguità, il personaggio più affascinante dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente lei. Un successo dimostrato anche sulle pagine social, dove il numero degli utenti si sono moltiplicati.

Attualmente la sua pagina Instagram totalizza 1 milione di follower, sul quale condivide spesso scatti del suo lavoro. Ma se di solito la sua bellezza rischia di infiammare i dispositivi, nell’ultimo post raggiunge persino l’eternità.

Dayane Mello: una bellezza indimenticabile

Perfezione è l’unica definizione possibile per descrivere l’ultimo scatto postato da Dayane Mello su Instagram. Un corpo scolpito come una statua e nel contempo sinuoso, vanta delle forme che lasciano spazio all’incredulità.

La diapositiva ritrae la sua seducente falcata per la strada, immersa in un panorama naturale, sfoggiano un look da mare elegante d’altri tempi. Il costume dal sapore vintage nel modello a due pezzi, con slip a vita altissima e top a fascia, è rivisitato in chiave moderna dagli inserti in trasparenza.

Bianco con stampa floreale primaverile, che spicca sull’abbronzatura dorata, si caratterizza dai toni borgogna, in tinta con gli stivali, il caftano smanicato ed il cappello di paglia a tesa larga. Sotto al corpicapo, indossa il foulard bianco come una donna d’epoca, per un risultato estremamente chic.

Un fascino inafferrabile, una bellezza indimenticabile: in quest’ultimo scatto, Dayane Mello entra in un quadro per personificare un’opera d’arte. I fan in estasi ne contemplano lo splendore, che totalizza più di 50 mila like.