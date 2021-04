Tutti conosciamo l’influencer da 23,3 milioni di followers che racconta su Instagram frammenti della sua vita quotidiana ma ci sono alcune cose di lei che non tutti conosciamo.

Chiara Ferragni è la più famosa influencer e fashion blogger d’Italia, imprenditrice digitale e moglie del rapper milanese Fedez.

Grazie al suo modo di utilizzare i social network ormai tutti la conosciamo bene, seguendo costantemente le tante stories che pubblica ogni giorno e che mettono al centro la sua quotidianità e la sua professione.

Infatti attraverso Instagram non sponsorizza solamente i suoi prodotti ma racconta anche la sua vita famigliare ai tanti followers che la seguono proprio per la sua semplicità e per il suo modo di comunicare.

Eppure c’è qualcosa di Chiara che non conosciamo e ora la scopriamo in questo articolo.

1. AMA LE SERIE TV MA SOLO UNA E’ LA SUA PREFERITA

Nonostante i suoi mille impegni Chiara ama stare a casa, soprattutto in compagnia della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, a guardare la televisione. In particolare ama le serie Tv. E’ molto sensibile e si commuove spesso davanti a un film, e proprio suo marito Fedez si diverte a prenderla in giro quando piange anche per un documentario o per un cartone animato già visto. Ma qual è il suo programma preferito? Come abbiamo detto ama le serie Tv, in particolare una: si tratta di Friends, la nota sitcom statunitense che spopolò negli anni ’90. Invece il suo film preferito è Scemo più scemo.

2. IL PRIMO ACQUISTO CHE FECE CON I SUOI PRIMI RISPARMI

Quando Chiara ancora non era famosa e non poteva permettersi tutto ciò che voleva, aveva un desiderio particolare, un po’ come tutte le ragazze appassionate di moda. Desiderava acquistare una borsa griffata, nello specifico una Speedy cioè il classico bauletto di Louis Vuitton. L’aneddoto particolare è che quando aveva finalmente racimolato i primi soldi che le avrebbero permesso di acquistarla, 400 euro, è stata derubata in metropolitana mentre si dirigeva verso la boutique.

3. L’ALIMENTAZIONE DI CHIARA

Il fisico perfetto di Chiara un po’ è genetica, un po’ è fortuna ma un po’ è anche frutto di allenamenti e alimentazione che le permettono di mantenersi sempre in linea. Anche dopo due gravidanze è subito tornata in splendida forma ma qual è il suo segreto? Ciò che mangia e adoro sono i legumi, il farro, il cous cous e la carne bianca. I carboidarti li mangia solo a pranzo, la sua pizza preferita è con tonno e cipolle o se è in dolce compagnia la bufalina ma è consentita solo una volta a settimana così come l’hamburger che non replica se non a distanza di 7 giorni. Non è brava a cucinare come lei stessa ha ammesso ma ama i cibi fatti in casa.

4. ECCO IL SUO CAPO PREFERITO

Chiara può permettersi veramente di tutto, ormai. La sua cabina armadio fa invidia a qualsiasi donna e ogni indumento che si vorrebbe possedere, lei ce l’ha già! Nonostante i tanti capi che possiede però Chiara ama la semplicità e quello che preferisce è un evergreen. Stiamo parlando di un paio di Jeans Levi’s strappati che può abbinare e indossare in diverse occasioni. Inoltre non molti sanno che Chiara ha anche una collezione di Converse: ha davvero tutti i modelli!

5. HA ANCHE UN FRATELLO!

Ormai non è famosa solamente lei ma anche la sua famiglia. Chi segue Chiara conosce bene anche le sue sorelle e i suoi genitori. Marina Di Guardo è la mamma a cui la bella influencer è legatissima, una famosa scrittrice e da lei Chiara ha ereditato la passione della moda infatti prima di dedicarsi alla scrittura, la mamma, era la vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Il papà invece, Marco Ferragni è un dentista e le sue sorelle minori, anche loro seg uitissime sui social sono Francesca e Valentina. Anche Francesca è una dentista infatti recentemente si è laureata in odontoiatria e lavora nello studio del padre mentre la più piccola, Valentina, sta seguendo le orme della sorella maggiore e con 3,8 milioni di followers è un’influencer a tutto tondo. Non molti sanno che le sorelle Ferragni hanno anche un fratello più piccolo che ha circa dieci anni e che suo padre ha avuto dalla sua nuova compagna.

6. QUANTO GUADAGNA

Il suo successo è testimoniato dalla costante crescita del suo fatturato. Nel 2014 il suo brand ammontava a 8 milioni di euro, nel 2015 a 15 milioni e nel 2016 era parti a 20 milioni. Oggi solo con il suo brand ha superato i 36 milioni di euro. Con le sue società Serendipity srl e Tbs Crew srl nel 2017 ha fatturato quasi 5 milioni e oggi ha incrementato ancora di più. Ogni suo post vale più di 12 mila dollari, escludendo i proventi dai brand delle famosissime compagnie che collaborano con la fashion blogger.

7. COME VOLEVA CHIAMARE IL BLOG CHE L’HA RESA POPOLARE

The blonde salad non fu il primo nome che venne in mente a Chiara per intitolare il suo blog. Infatti in lizza c’era anche The blonde Pizza e The blonde Pasta, che avrebbe oluto scegliere per richiamare la sua italianità. Poi però pare che a convincerla sia stata l’immagine di una Barbie immersa in una vasca d’insalata.

8. I SUOI AMORI PRIMA DI FEDEZ

Prima di conoscere Fedez, con cui si è sposata e ha avuto i suoi due figli Leone e Vittoria, Chiara ha avuto due relazioni. Prima con Riccardo Pozzoli, suo fidanzato storico con cui rimase in buoni rapporti e fu ancora il suo socio in affari fino al 2018 quando Chiara interruppe i rapporti: “Ha cercato di vendere il 45% della società a mia insaputa, pochi giorni prima che io partorissi. Per me lui non esiste più!”. E poi ebbe una breve relazione con il fotografo Andrew Arthur.

9. IL DOLORE CHE HA VISSUTO PER IL FIGLIO LEONE

Non molti sanno che Chiara e Fedez hanno dovuto attraversare un momento molto difficile nei primi mesi di vita del primogenito Leone. Il piccolo ha avuto un intervento al Children’s Hospital per mettere dei tubicini alle orecchie ed eliminare un liquido che aveva dalla nascita e che per lungo tempo gli avrebbe potuto causare la perdita di udito.

10. IL VERO DEBUTTO DI CHIARA

Prima di The blonde Salad, Chiara iniziò già a pubblicare delle foto di sè. Stiamo parlando dei primi anni 2000 quando sempre indossando specifici outfit iniziò a condividere scatti su un social network chiamato Duepuntozero. Successivamente proseguì su Flickr e poi su Netlog fino ad arrivare alla creazione del suo blog insieme all’ex fidanzato.