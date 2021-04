Elisabetta Canalis, baciata dal sole sembra una dea. Il suo fisico è da urlo

Bella, bellissima ed italianissima. Elisabetta Canalis è un sex symbol nel mondo. Raffinata, intelligente, spiritosa e talentuosa, è tanto amata dai suoi follower che la seguono sempre con grande interesse.

Elisabetta Canalis è una modella, conduttrice e attrice italiana. E’ anche conosciuta per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia, tg satirico in onda tutte le sere su canale 5. Ha esordito in televisione nel 1999 come valletta e da quel momento le si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Raggiunge l’apice del successo quando diventa velina di Striscia la Notizia con Maddalena Corvaglia (la bionda), tra uno stacchetto e l’altro ha posato anche per diversi calendari, film, e programmi televisivi.

Dal 2012 è unita sentimentalmente a Brian Perri, chirurgo e ortopedico italoamericano, che ha sposato nel 2014. I due vivono con la figlia Skyler Eva, nata nel 2015, a Los Angeles.

Sensuale al sole, Elisabetta Canalis fa il pieno di cuoricini

Elisabetta Canalis con il suo fisico mozzafiato ha postato il suo ultimo scatto su Instagram ed ha fatto il pieno di cuoricini. Indossa un completo di Intimissimi collezione spring palette. Un coordinato sportivo di un tenue colore azzurro pastello che tende al griglio.

Il sole la illumina come una dea ed i commenti sono diversi, molti di apprezzamento altri invece trovano una somiglianza con la Madonna.

I follower di Elisabetta, 2,8 milioni, hanno apprezzato lo scatto che evidenzia un fisico atletico, curato, perfetto.

Elisabetta Canalis è una bellezza fatale, una bellezza autentica di un’Italia che offre agli occhi del mondo una sua bellezza.