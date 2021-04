La cantante Emma Marrone, conosciuta su Instagram come @real_brown, stesa sul parquet con indosso solo un body: eccola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il 25 maggio 2020, cioè il giorno del suo scorso compleanno, Emma ha pubblicato una foto semplicemente divina: abbiamo trovato lo scatto più bello del 2020!

La favolosa cantante è stata immortalata stesa di fianco sul parquet, con il busto sorretto dalle braccia ed un’espressione seria e sensuale.

Addosso ha soltanto un body nero: l’indumento è molto scollato ed i followers lo hanno notato…

Sono stati più di 360.000 i mi piace degli utenti e, tra i commenti, si leggono svariati complimenti, ad esempio: “Bellezza rara“, “Sei proprio BELLA e in tutti i sensi“, “La tua anima è pura“, oppure “Bellissima“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Emma Marrone, annuncio ai follower: “Mi tremano le mani, ce l’ho fatta…” – FOTO

Pillole di vita della talentuosa Emma Marrone: ecco un riassunto della sua giornata…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Emma Marrone con le mani in pasta: ecco la ricetta di Pasquetta – VIDEO

Circa nove ore fa, Emma Marrone ha pubblicato un video sulle sue IG stories, in cui ironicamente racconta un po’ della sua quotidianità, con quella simpatia che da sempre la contraddistingue.

La scritta aggiunta alla storia “definisci la parola shopping” è legata alla parte iniziale del video, in cui dice ai fan che la seguono di essere andata a fare ‘shopping’, ma non quello piacevole di trucchi, scarpe o vestiti: è andata semplicemente in farmacia a comprare delle vitamine e al supermercato a fare la spesa.

Prosegue affermando che oggi avrebbe mangiato solamente un’insalatona, poiché non aveva voglia di cucinare.

E infine conclude dicendo: “Chi come me alzi la mano!“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma è sempre molto naturale e spontanea: il pubblico la ama anche per questo!