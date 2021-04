Famiglia Pipitone, svolta. L’appello risuona in tutta Italia: le prime risposte

Forte risonanza nella penisola ed in tutto il mondo per l’inedito appello da parte della famiglia di Denise Pipitone. Le prime risposte.

In seguito all’esito definitivo e deludente sulle analisi del sangue della ragazza ventenne di origini Russe, Olesya Rostova, trasmesso in diretta nella serata di ieri e commentato dal legale di famiglia, Giacomo Franzitta, adesso il nuovo appello da parte dei genitori di Denise Pipitone risuona in tutta la penisola. La sua famiglia, dopo quest’ultima sconfitta, non vuole arrendersi. Anzi vorrebbe fare man forte sui progressi tentati in queste settimane per trovare la bimba scomparsa 17 anni fa una volta per tutte. Ecco i dettagli.

Pipitone, risuona l’appello della famiglia: “Denise va cercata”

“Denise è diventata la figlia di TUTTA Italia e va cercata“, questa è la frase conclusiva dell’appello diramato sui social da parte dei genitori di Denise. Un duro colpo quello proveniente dall’est Europa, soprattutto in seguito alle clamorose scuse del conduttore di “TV1”. Il gruppo sanguigno di Olesya è ormai ufficialmente discordante con quello di Denise e bisognerà puntare su piste differenti.

E’ per questo motivo che Piera Maggio, assieme al marito Pietro Pulizzi, chiede ancora una volta l’aiuto e il sostegno di tutti coloro che vorranno mettersi a disposizione nelle future ricerche. Entrambi hanno voluto anche ringraziare le persone che hanno collaborato fino ad ora alle varie indagini a partire da quel lontano 2004.

“Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità“, hanno aggiunto inoltre in quest’ultimo appello. Parole toccanti sono appena state riportate dalla pagina Facebook ufficiale: “Missing Denise Pipitone Mp”, sulla quale vengono trasmesse tutt’ora le più salienti novità a proposito del delicato caso della piccola Denise.