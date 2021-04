La conduttrice Federica Panicucci ha condiviso su Instagram un video in cui appare a bordo piscina al tramonto

Federica Panicucci ha condiviso su Instagram un video reel in cui appare dentro una piscina con il mare infinito delle Maldive davanti a sè durante il tramonto, intanto sorseggia del vino in compagnia del suo uomo. Delle immagini davvero romantiche e spettacolari che fanno venir voglia di partire subito e raggiungere quella meta magnifica che sembra un sogno. Nella didascalia scrive:”Ci sono tramonti che invece di chiudere un giorno, aprono ad una nuova vita. Che bei ricordi, io e te, Maldive due anni fa”.

Il nuovo libro di Federica Panicucci

La Panicucci ha scritto un libro che s’intitola “Il coraggio di essere felice”. Lo annuncia con una foto su instagram in cui legge il suo racconto e nella didascalia scrive:”Quando inizi a gestire i tuoi pensieri e le tue emozioni vivrai un cambiamento incredibile, perché piano piano capirai che al di là delle cose che accadono e sulle quali non puoi intervenire, ci sono tutto lo spazio e il tempo in cui invece sei libera di scegliere come stare. Puoi scegliere di essere depressa, triste, incazzata, annoiata o di vivere la tua giornata con gioia. A seconda di come moduli il tuo pensiero la stessa giornata cambierà strada e impostazione e questo può fare una differenza fondamentale. Da “il coraggio di essere felice”, il mio libro”.

Un libro dunque che incoraggia le persone ad essere gioiose anche nei momenti bui perché ill tempo passa e nessuno ce lo restituisce e non ha senso perderlo essendo tristi o arrabbiati. Scegliere il proprio stato d’animo è una libertà di ognuno ma bisogna scegliere bene per vivere una vita serena, tutto dipende da noi e dal nostro atteggiamento nei confronti delle situazioni. Appaiono molti commenti sotto al post della Panicucci:“Mi è stato regalato da mia figlia bellissimo finito di leggere in poche sere ve lo consiglio”. “L’ho comprato e divorato in due sere bellissimo”.

A quanto pare sta avendo successo il libro della Panicucci che come dice un’utente è “un saggio per il buonumore”. I consigli della conduttrice tirano su di morale anche in momenti difficili, potrebbe fare la life coach ed insegnare come affrontare la vita con il sorriso. Lei che lo indossa benissimo e sempre il sorriso, trasmette energia positiva solo a guardarla.